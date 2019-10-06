"Незабутні емоції": Слава Камінська поділилася атмосферними фото з Чорнобиля

Незважаючи на таку сумну і неприємну подію в житті, як розлучення з чоловіком, Слава Камінська з НеАнгелів не сумує і живе насиченим життям. Дівчина багато працює - так, нещодавно у колективу вийшов новий "містичний" альбом під назвою "13", в якому вони переосмислюють минуле і заглядають у майбутнє. Крім того, співачка намагається багато подорожувати і відвідувати нові місця.

Нещодавно вона побувала в дуже незвичайному і атмосферному місці - місті Чорнобиль та в зоні відчуження. На своїй сторінці в Instagram Камінська поділилася вражаючими кадрами і розповіла про свої емоції про поїздки.

Для прогулянки по покинутих місцях Слава обрала зручний та стильний спортивний костюм бірюзового кольору, кросівки і джинсовий плащ. За словами артистки, вона ще довго буде згадувати цю пригоду.

Фото: Слава Камінська побувала в Чорнобилі (instagram.com/babaslavka)

"Сьогодні я побувала у місцевості, яка з квітня 1986 року вважається зоною відчуження. З одного боку це живий приклад і досить сумне нагадування всьому людству про те, що ми повинні уважно і дбайливо ставитися до того, що нас оточує. А з іншого боку це дуже цікава і захоплююча локація, дослідження якої приносить незабутні емоції, а також можливість пофантазувати і відчути себе сталкером. Я ще довго буду згадувати сьогоднішні пригоди! А це дорогого коштує!" - поділилася враженнями Камінська.

Фото: Слава Камінська побувала в Чорнобилі (instagram.com/babaslavka)

До речі, співачка і її друзі вибрали для прогулянки по зоні відчуження великий позашляховик.

Фото: Слава Камінська побувала в Чорнобилі (instagram.com/babaslavka)

Думки фоловерів розділилися - деякі захоплюються сміливістю Слави і пишуть, що теж хочуть там побувати або вже зробили це. Інші ж обурені і не розуміють, навіщо їхати на місце такої трагедії.

Захотілося повторити! Давно вже хотілося з'їздити туди... але думаю, по енергетиці важкувато... хоча за Вашим фото не скажеш

Ого-го!!! А ви не боялися радіації? Все таки є місця, де її дуже багато

Судячи з численних кадрів , круто побувати в цьому місці. Зараз там цілий бізнес влаштували в Чорнобилі ,тури ,екскурсії

Тоу, теж не давно була там, атмосфера заворожує

Круууто, давно туди хочу)) А в загальному, не страшно було там?

Я одне не можу зрозуміти... Навіщо туди їхати? Перший факт - це відбивається на здоров'ї, а про інші довго писати... Не думали про це?

Слава, струнка!

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

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