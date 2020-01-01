Неможливе можливо! Слава з НеАнгелів заявила про довгоочікуване возз'єднання сім'ї

Слава Камінська з гурту НеАнгели пережила в минулому році непростие розлучення з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Напередодні Нового року співачка підвела підсумки і заявила, що часто глянсова життя на сторінках соцмережі не має нічого спільного з реальність. А ось святкова ніч принесла зірцы приємний сюрприз – за столом зібралася вся її родина, про що Слава давно мріяла.

Справа в тому, що батько артистки пішов з сім'ї, і вони з сестрою важко переживали відсутність тата в житті, його підтримки і порад. Мама співачки практично не підтримувала стосунки з колишнім чоловіком. Слава довго не могла пробачити батька, але, нарешті, знайшла в собі сили відновити спілкування. Так, на щасливому фото співачка позує зі своєю мамою Тамарою, батьком, дружиною батька, сином Леонардом і дочкою Лаурою. Новий рік з бабусею і дідусем став першим не тільки для дітей Слави, але й для неї самої.



Фото: Слава Камінська з сім'єю (instagram.com/babaslavka)

"Я з дитинства мріяла про те, щоб батьки спілкувалися, щоб ділити їм, крім радості власних дітей було нічого! Щоб вони знайшли в собі сили і мудрість дякувати один одного за своє продовження. Я навіть уявити не могла, що таке коли-небудь відбудеться. Немає простих відповідей у любові, але є сім'я і це найважливіше в житті кожної нормальної людини. Сьогодні вперше ми святкували за одним столом всі разом. Тато з дружиною, мама, я, діти..... і для мене це була мрія, яку я давно списала з реалізації, оформила в лист очікування. Неможливе можливо. Ви навіть уявити не можете, що для мене значив цей день. Спасибі 31.12.2019! Мрії повинні збуватися!" - залишила вона емоційний текст під сімейним фотосетом.

Також Слава показала неймовірно душевне фото з батьком і донькою. Зірка не робила макіяж і виглядає максимально природно. Вона міцно притиснулася до батька і поклала йому голову на плече.

Фото: Слава Камінська з батьком і донькою (instagram.com/babaslavka)

"Я зроблю все, щоб поруч", - підписала вона атмосферний домашній знімок з рідними людьми.

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