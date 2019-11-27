Невидима стрем'янка і обрізані сукні: Олександр Прохоров згадав забавні моменти на Танцях з зірками 2019

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: прес-служба)

За словами Прохорова, часто виникали каверзні ситуації з костюмами

Танці з зірками 2019 голосно завершилися 24 листопада. Переможцями нового сезону найтанцювальнішого проекту країни стали актриса Ксенія Мішина та її партнер, танцюрист Женя Кот. Почесне друге місце дісталося Анні Різатдіновій і Олександру Прохорову. При цьому слід зазначити, що за результатами голосування суддів першість діставалася саме Анні та Олександру. А ось голосування глядачів по-іншому визначило суперфінал ТБ-шоу.

У коментарі LITE фіналіст Танців з зірками Олександр Прохоров поділився "закадровими" моментами шоу. Олександр розповів про скрупульозну підготовку до кожного ефіру, згадав про кумедні випадки та курйози.

“Багато всього цікавого було в цьому сезоні "Танці з зірками", але однією з найбільших наших з Анею традицій було "налаштування" один одного на потрібний танцювальний лад, перед виходом на паркет. Ми трималися за руки або ж хвилинку стояли на носочках. Це заспокоювало, надавало впевненості в кожному русі, вилучало хвилювання, і ми виходили з чітко поставленими завданнями і виконували їх на паркеті", — розповідає Олександр.

Олександр Прохоров: Завжди сперечалися і це дало свої результати

Прохоров зізнався, що костюм для першого танцю (пасадобль) йому зовсім не сподобався.

“Ще одне — костюми на перших ефірах нам були не зовсім до душі і ми були засмучені цим. Я відчував себе некомфортно у своєму костюмі, в якому танцював пасодобль. Потім практично кожен наш тиждень починався з того, що нам щось не подобалося: або музика, або вибір танцю, або елементи костюмів. І ми завжди сперечалися один з одним, з командою, але у результаті це дало свої результати і ми пройшли в фінал! А цього не було б без злагодженої роботи всіх відділів! Так що, спасибі всім величезне!" — згадує танцюрист.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Пасодобль – Танці з зірками 2019

Історій з костюмами було чимало. Наприклад, для виступу в суперфіналі одну з суконь Ані Різатдінової довелося терміново "різати".

“Ще, наприклад, на останньому прогоні ми танцювали пасодобль, і плаття Ані зачепилося за каблук. Перед самим виходом на паркет нам довелося обрізати хорошу довжину спідниці, щоб каблук знову не зачепив поділ і не зіпсував нам номер".

Порятунок драбиною

“Коли в 12 ефірі ми танцювали квікстеп, то наш номер починався з ефектної верхньої підтримки. Ми потім прочитали дуже багато захоплених коментарів саме про квікстеп, але ніхто з глядачів навіть не здогадався би як ми заходили на підтримку... В цьому нам ґрунтовно допомогла драбина! Ми винесли її на паркет і з допомогою трьох людей нам вдалося зайти на підтримку і почати наш супер-номер саме з неї. Скільки ж часу і тренувань ми витратили, щоб прийти до цього рішення і навчитися тримати баланс", — розповідає Олександр Прохоров.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Квікстеп – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Різатдінова прокоментувала поразку в суперфіналі шоу Танці з зірками 2019. Гімнастка не приховує - програвати складно.