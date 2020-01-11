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Неймовірне щастя: Регіна Тодоренко замилувала фото з синочком і одкровеннями про сім'ю

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2020 - 09:47
Неймовірне щастя: Регіна Тодоренко замилувала фото з синочком і одкровеннями про сім'ю
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла, як відсвяткувала особливий для її сім'ї Новий рік

Регіна Тодоренко зустріла Новий рік у колі сім'ї – ведуча встигла повернутися додому з острова Балі, де відпочивала з сином Михайлом. На курорті вона знову приступила до улюбленного, але забутого заняття – серфінгу. На сторінці в Instagram Регіна зізналася, що святкувати Новий рік у колі сім'ї для них з чоловіком – велика рідкість, і тому вона була щаслива в 2020-му покласти початок новій прекрасній традиції.

Зірка "Орла и Решки" опублікувала зворушливий домашній кадр з синочком. Малюк розмістився на затишній ліжку з в'язаним трикотажним пледом і безліччю подушок. Майкл так і норовить досліджувати все довкола, а його зіркова мама намагається утримати непосидючого малюка і з посмішкою спостерігає за ним.

Регіна сидить на підлозі в одному короткому білому атласному халаті. На задньому фоні видно високу, красиво прикрашену ялинку і безліч кульок із кумедним зображенням панди.

Неймовірне щастя: Регіна Тодоренко замилувала фото з синочком і одкровеннями про сім'ю

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Святкувати Новий рік вдома з сім'єю стало для нас з Владом Топаловим великою рідкістю, але в 2020 ми вирішили зробити все по-новому. Це якесь неймовірне щастя просто бути втрьох у своїй маленькій барлозі", - зізналася вона.

Шанувальники оцінили милий кадр з мамою і сином та залишили для них масу компліментів.

  • Який солодкий круглик &бублик, як його ще не з'їли
  • Такий бубусик солодкий, здоров'я йому
  • Який смачний хом'ячок
  • Гарний малюк
  • Як це мило
  • Ой, який він великий став
  • Приголомшливе і дуже тепле фото
  • У тебе такий хороший хлопчик
  • Красиве фото
  • Як мило

Скріншот коментарів

До речі, зараз Регіна Тодоренко знаходиться в Одесы. По всій видимості, ведуча приїхала до батьків. У "сторіз" вона показала кілька кадрів з сонячної "Південної Пальміри" і зазначила, що в місті тепло і вітряно.

Нагадаємо, що Влад Топалов розповів, як провів Новий рік у родинному колі і показав вражаючий подарунок синові, який припав до смаку і йому самому.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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