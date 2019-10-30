"Неймовірно скучила": молода дружина Комарова з'їздила до нього в експедицію

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Олександра Кучеренко відвідала коханого на іншому кінці земної кулі

Ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров по кілька місяців поспіль проводить в експедиціях по всій земній кулі, знімаючи шоу. Раніше особливих проблем йому це не приносило, однак цього літа 36-річний журналіст одружився - його обраницею стала 21-річна модель, телеведуча і "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко. Раніше дівчина говорила в інтерв'ю, що готова до тривалої відсутності чоловіка, однак при першій же можливості вона вирушила його побачити.

Олександра опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок з салону літака, на якому вона щасливо посміхається. Вона розповіла, що чоловікові знадобився якийсь важливий документ і він попросив її привезти його - а вона була тільки рада провідати його, бо дуже скучила.

Зараз Комарів якраз знаходиться в експедиції - однак де саме, поки що тримається в таємниці. Його дружина лише зазначила, що це - на іншому кінці земної кулі.

"Ну ось і з'їздила в гості до коханого чоловіка в експедицію, це було незабутньо)) Мало того, що за місяць я неймовірно скучила. Так ще й доторкнулась до магії процесу народження #миранизнанку – головної справи життя мого @komarovmir. Новий сезон він знімає, як завжди, дуже далеко (де – поки секрет). І ось йому терміново знадобився документ для зйомок, який поштою передати не встигали. І Діма попросив виконати цю місію мене. Я, звичайно ж, заперечувати не стала)) Так під крилами любові я опинилася на іншій половині земної кулі", - поділилася Кучеренко.

Фото: Олександра Кучеренка злітала в гості до чоловіка (instagram.com/aakucherenko)

Олександра також додала, що Дмитро не став заради неї зупиняти зйомки, тому вона скрізь їздила разом зі знімальною групою.

"Діма мене, звичайно, зустрів в аеропорту. З квітами. Але, скажу вам чесно, таких фанатів своєї роботи треба пошукати. Він одразу, коли запросив мене, сказав: "На 5 днів я зйомки не зупиню, будеш їздити разом з нами")) Так за кілька днів я побачила виворіт "Світу навиворіт". Як би описати коротко? Я, як і багато інших, такий графік не витримала б)) Хлопці просто живуть роботою, зі світанку до заходу. Новий сезон #мирнаизнанку на 1+1 буде просто фантастичним, ви навіть не уявляєте, які дива вони з @dmytryiev_aleksandr там знімають. Я під враженням. Звичайно, хотілося погостювати на роботі чоловіка довше, але потрібно було встигнути на свою: кожну п'ятницю у мене ефір програми #зірковийспорт на ICTV. Тому я повернулася на запис, і наша маленька райська поїздка закінчилася, зарядивши мене енергією і любов'ю надовго", - розповіла щаслива дівчина.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Заінтриговані підписники дякують Саші за цікаву розповідь, а також захоплюються її красою і бажають їм з Дмитром щастя і любові.

Красуня

Красива, щастя вам

Як же ви, Олександра, цікаво описали свою поїздку!!!Я теж дуже люблю "Світ навиворіт" і з нетерпінням чекаю нового сезону!!!Ви нас заінтригували новим сезоном.....))

Шикарна

Ви найщасливіша дружина. Де зустріти такого ж чоловіка?) . Щастя вам

Чекаємо з нетерпінням

Ви так красиво і смачно написали

Я обожнюю цих хлопців, вони класні!

Сашенька,Ви неймовірна!!!! Нехай Вищі сили завжди оберігають Вас і Вашу родину!

Молодець, Сашко! Любов перемагає ВСЕ!!!

Супер!!! Дякую за цікаву інформацію! Любимо і поважаємо Діму, Вас, вашу працю! Бережіть чоловіка і щастя Вам!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

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