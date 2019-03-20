Неймовірно милі: Джамала вперше показала обличчя синочка

Еміру-Рахману зовсім скоро виповниться рік

Українська співачка Джамала нерідко публікує на своїй сторінці в Instagram фото та відео з маленьким сином Еміром-Рахманом, однак при цьому малюк завжди знятий зі спини або збоку. Так, нещодавно вона розчулила мережу кадрами з чоловіком Бекіром Сулеймановим і синочком, які чарівно обіймалися. Тепер же артистка вирішила нарешті показати шанувальникам обличчя дитини і поділилася зворушливим спільним знімком.

На фото Джамала сидить в яскравому червоному платті в чорний горошок, тримаючи маленького Еміра на колінах. Малюк злегка повернув голову в бік, проте його личко цілком можна розглянути. Ніжним знімком артистка привітала своїх прихильників з Днем щастя, який відзначається 20 березня.

"Сьогодні Міжнародний День Щастя! Ви знали? Будьте щасливими кожен день, не тільки сьогодні. MUAH", - підписала вона публікацію.

Фото: Джамала з сином Еміром-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)

Фото викликало хвилю розчулення у фанів виконавиці, вони бажають зоряній мамі і малюку щастя і відзначають, що Емір-Рахман схожий на тата.

"Милашки, люблю вас!"

"Дуже щасливі)Та красиві)"

"Які миленькі"

"Дякую, ви мене напряму асоціюєтеся зі щастям!"

"Щастя матері - щасливі діти! Будьте щасливі!"

"Чарівно"

"Ааааааа які солодкі!"

"Які ви класні і щасливі!)"

"А малюк-то на татка схожа))"

"Прекрасна матуся, чудовий синочок, то ж будьте щасливі"

"Клас!! Дуже гарний хлопчик"

"Такий гарненький!"

"Такі ніжні"

"На тата схожий синочок"

Зазначимо, що синові Джамали вже зовсім скоро, 27 березня, виповниться рік

Нагадаємо, раніше Джамала показала як записувала нові пісні на Балі.

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