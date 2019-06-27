Неймовірно красиво: Джамала зворушила сімейною фотосесією в лавандовому полі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Кадри вийшли дуже ніжні і барвисті

Українська співачка Джамала з задоволенням ділиться з шанувальниками сімейними кадрами, не боячись демонструвати своє щастя. Нещодавно артистка разом з чоловіком Сеїт-Бекіром і синочком Еміром-Рахманом влаштували яскраву фотосесію в лавандовом полі, і артистка нарешті поділилася результатом на своїй сторінці в Instagram.

Джамала опублікувала ніжні і зворушливі кадри, на яких позує разом з улюбленими чоловіками серед мальовничих квітів. Всі троє виглядають дуже щасливими і радісно усміхаються.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

На одному із знімків зображений малюк Емір-Рахман, який сидить на стільці з букетиком лаванди в руці і весело сміється.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Дитина позувала у білій футболці і чорних шортах, а сама артистка приміряла розкішне літнє плаття від українського дизайнера Лілії Пустовіт. Білий наряд прикрашений великим квітковим принтом чорного кольору.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка кримськотатарського походження також присвятила коханому синочку вірш власного твору.

"Человеку год и три:

Смех, капризы. Научи,

Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,

Чтоб хотелось жить и петь,

И с тобой все кашки есть.

Как "качать", не зная жанра,

Подпевая "хахаха"

В милой "Johnny, Yes Papa"!

Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,

всем здоровья и любви.

Ты пружинку заводи,

не дай Бог сесть на секунду, чтоб

Ана не расслаблялась,

а с тобой всегда игралась.

Рано утром, ночью поздней

Ты всегда стоишь на страже,

чтоб не тратиться на сон,

Ведь задач-то полон дом!!!

*ана - мама кримськотатарською", - написала Джамала.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники артистки поспішили залишити свої розчулені відгуки, зворушуючись такою гарною сім'єю і мальовничим місцем зйомки.

Яка краса! Як же швидко летить час, начебто тільки вчора читала ваш пост про першому місяці, а тут вже рік і три

Ви дуже гарна родина! Здоров'я і благополуччя!

Машалла!! Джа - ти супер!!!

Гарна сім'я

Малюк такий гарнюня. Здоров'я і щастя йому і його батькам)))

Дуже мило. Щастя Вам!!!!!!!!!

Так швидко виріс, щастя вам

Схожий на вашу маму ;)

Прекрасні)

Які гарні

Малий вилітий Тато!!!

Дуже гарні фото і міли

Мі-мі-мі, такі классние

Це дуже мило

Татова копія

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала показала бекстейдж відео з барвистої фотосесії серед лаванди.

А до цього Джамала зняла на відео прогулянку з підрослим синочком. Відзначимо, що не так давно співачка повернулася з Марокко, куди вона вирушила на відпочинок з Сеїт-Бекіром. Молода мама скучила за своїм синочком і поспішила по приїзду провести з ним час.

Також Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком". Співачка показала фотографії з останнього міста, в якому вона побувала в Марокко - Рабат.