"Неймовірна": Регіна Тодоренко вперше вийшла у світ після пологів (фото)

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фанатам не сподобався натуральний макіяж Регіни Тодоренко

Популярна українська провідна Регіна Тодоренко, яка нещодавно спокусила мережу пікантним грайливим знімком, вперше після пологів разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим вийшла в світ. Про це сама телеведуча розповіла в своєму Instagram.

Тодоренко прикріпила фото в автомобілі у вечірньому платті і у шубі, поруч з нею сидить її чоловік у смокінгу. Припущення фанатів про те, що новоспечена мама планує вечірній вихід підтвердився підписом знаменитості до публікації.

"Поки бабуся на чергуванні", – написала Тодоренко під фотографією.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фанати зробили різні висновки зі знімку. Багатьом здалося, що Тодоренко і Топалов виглядають втомленими, деякі зазначили, що телеведучій варто нанести макіяж. До речі, раніше шанувальники вже дорікали Тодоренко за недоглянутий вигляд. Дехто навіть припустив, що подружжя знаходиться під впливом наркотиків. Незважаючи на критику, знайшлися й ті, хто підтримав подружжя.

"Найкращі", "Ви що, накурені?", "Недоглянута така", "Региночка, яка ви мила, природна, просто неймовірна!!!!! Ніколи нікому не пишу коментарі, але тут не втрималася! Ви красуня!!!!! І чоловік теж нічого", "Безсумнівно потрібен макіяж", "Щось ви не виспалися", "Добрий ранок! Молодці наші бабусі", "Чому ви не нафарбовані?", "Милуюся вашою парою... Ви супер, класні", — пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко також опублікувала короткий ролик в Instagram-історіях.

Скріншот Instagram-історії Регіни Тодоренко

Нагадаємо, що Влад Топалов чоловік Регіни Тодоренко нещодавно відповів на принизливі коментарі гнівним постом в соцмережах і попросив не критикувати його необгрунтовано.

Відео: РБК-Україна