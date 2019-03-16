Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам дуже сподобався стильний наряд зірки

Популярна українська співачка Настя Каменських, відома також як NK, яка раніше розохотила мережу фото з Потапом, знялася в яскравій фотосесії для модного глянсового журналу Cosmopolitan і показала результат на своїй сторінці в Instagram. Ефектний образ артистки викликав справжній захват у її шанувальників.

На знімку Настя відображена в елегантній чорній сукні досить закритого крою, образ доповнили сережки і ланцюжок. Розкішні кучері співачка залишила розпущеним і звабливо дивиться в об'єктив.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Багатьом фанам сподобалося, що на цей раз Каменських не стала оголятися і демонструвати свої апетитні форми, а вибрала більш скромний і при цьому так само сексуальний образ.

"Нереальна красуня!!!";

"Чорна королева";

"Дуже гарно";

"Вау ти просто богиня";

"Приголомшлива!";

"Шикарно. Особливо обличчя. Прямо як у Кім";

"Наша дівчинка, красуня";

"Ось, красива Каменська. Ось чому можна заздрити, шикарна жінка, гідна.А на голих фотках заздрити нема чому";

"Ухх яка сексуальна і красива";

"Чудова! Просто королева", - діляться емоціями захоплені підписники.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вже викладала одне фото з цієї фотосесії - на ньому вона позувала в чорному кроп-топі і квітчастій спідниці.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Ми також писали, що Настя Каменських зізналася в тому, що в її житті є улюблений чоловік, але його ім'я залишила в таємниці.