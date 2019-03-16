Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом

Шанувальникам дуже сподобався стильний наряд зірки
Популярна українська співачка Настя Каменських, відома також як NK, яка раніше розохотила мережу фото з Потапом, знялася в яскравій фотосесії для модного глянсового журналу Cosmopolitan і показала результат на своїй сторінці в Instagram. Ефектний образ артистки викликав справжній захват у її шанувальників.
На знімку Настя відображена в елегантній чорній сукні досить закритого крою, образ доповнили сережки і ланцюжок. Розкішні кучері співачка залишила розпущеним і звабливо дивиться в об'єктив.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Багатьом фанам сподобалося, що на цей раз Каменських не стала оголятися і демонструвати свої апетитні форми, а вибрала більш скромний і при цьому так само сексуальний образ.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських вже викладала одне фото з цієї фотосесії - на ньому вона позувала в чорному кроп-топі і квітчастій спідниці.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Ми також писали, що Настя Каменських зізналася в тому, що в її житті є улюблений чоловік, але його ім'я залишила в таємниці.