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Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2019 - 13:37
Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам дуже сподобався стильний наряд зірки

Популярна українська співачка Настя Каменських, відома також як NK, яка раніше розохотила мережу фото з Потапом, знялася в яскравій фотосесії для модного глянсового журналу Cosmopolitan і показала результат на своїй сторінці в Instagram. Ефектний образ артистки викликав справжній захват у її шанувальників.

На знімку Настя відображена в елегантній чорній сукні досить закритого крою, образ доповнили сережки і ланцюжок. Розкішні кучері співачка залишила розпущеним і звабливо дивиться в об'єктив.

Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Багатьом фанам сподобалося, що на цей раз Каменських не стала оголятися і демонструвати свої апетитні форми, а вибрала більш скромний і при цьому так само сексуальний образ.

  • "Нереальна красуня!!!";
  • "Чорна королева";
  • "Дуже гарно";
  • "Вау ти просто богиня";
  • "Приголомшлива!";
  • "Шикарно. Особливо обличчя. Прямо як у Кім";
  • "Наша дівчинка, красуня";
  • "Ось, красива Каменська. Ось чому можна заздрити, шикарна жінка, гідна.А на голих фотках заздрити нема чому";
  • "Ухх яка сексуальна і красива";
  • "Чудова! Просто королева", - діляться емоціями захоплені підписники.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вже викладала одне фото з цієї фотосесії - на ньому вона позувала в чорному кроп-топі і квітчастій спідниці.

Неймовірна красуня: Настя Каменських заворожила ефектним образом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Ми також писали, що Настя Каменських зізналася в тому, що в її житті є улюблений чоловік, але його ім'я залишила в таємниці.

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