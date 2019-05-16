"Немає совісті": Регіна Тодоренко в купальнику різко відповіла критикам

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведучу зловили на використанні ретуші

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко не соромиться показувати фігуру після пологів. Менше, ніж через півроку після народження сина Михайла вона влаштувала фотосесію в купальниках на пляжі в Дубаї. Зірка навіть подумати не могла, що її знімки викличуть бурю емоцій і порцію критики! Ведучу звинуватили в зловживанні "Фотошопом", адже її тіло виглядало на фото занадто ідеальним. Під кадрами в Instagram розгорнулася палка дискусія, але Регіна знайшла, що відповісти недоброзичливцям.

Знаменитість показала два фото: на одному з них вона позує в жовтому бікіні, а на другому – в цілісному чорному купальнику. Варто відзначити, що Регіна на обох знімках виглядає просто приголомшливе, а її шкірі дійсно ідеальна.

"На фото я через 3 місяці після пологів на зйомках рекламної кампанії", - підписала вона кадр в сонячному бікіні.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Втім, незабаром ведучій довелося виправдовуватися перед коментаторами, які буквально рознесли її за присутність "Фотошопу" на знімку. Регіна не стала мовчати – вона поставила на місце недоброзичливців, пояснивши їм необхідність ретуші для рекламних кадрів.

"Іноді мені здається, що у деяких людей просто немає совісті, почуття такту, не вистачає гідного виховання, щоб висловлювати свої думки", - звернулася вона до хейтерів.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Вона зазначила, що в її випадку втручання фоторедактора було мінімальним і продиктованим виключно необхідністю.

"Роз'ясню тим, хто погано розбирається в рекламних компаніях: майже вся Реклама не обходиться без ретуші (є такі винятки, як нещодавно випущена Гуччі ), звичайно ж, і на моїх фото присутній корекція, десь растушували складку на попі, десь трохи підчистили смужку на животі, так як вона виглядала наче шрам після кесарів. Але таких коригувань внесено мінімально; в іншому випадку легше було взяти ідеальне тіло і просто прикріпити мою усміхнену голову", - написала зірка.

Шанувальники знаменитості підтримали Регіну і заявили, що молода матуся виглядає просто відмінно.

"Ну, може і є трохи фотошопу але ж красиво ж, а люди від заздрості пишуть гидоти", "Молода прекрасна жінка, мама, дружина, розумничка, а все інше - від заздрості і безсилля", "Регіна ти стала цікавою жінкою! Дуже вдале фото!", "Региночка, не слухай нікого красуня!", - запевнили її фоловери.

До речі, в Туреччині Регіна також із задоволенням позувала в купальнику і влаштовувала пляжні фотосети з чоловіком Владом Топаловим.