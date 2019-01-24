"Немає межі досконалості": Санта Дімопулос захопила фото десятирічної давнини

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитість захопила шанувальників змінами, які сталися з нею за ці роки

Українська співачка, телеведуча і екс-учасниця гурту «ВІА Гра» Санта Дімопулос, яка нещодавно повернулася з відпочинку на екзотичному курорті, вирішила долучитися до модного серед зірок челенджу. Зірка зважилася розмістити для наочності в Instagram два фото – із змінами зовнішності і фігури та різницею в 10 років.

На першій серії кадрів вона з'явилася у відвертому вбранні, що складається з чорного боді, сітчастих колгот, короткої шкіряної куртки і сталевого пояса, на другому знімку артистка відображена в романтичному і ніжному образі.

"І я туди ж..." - коротко підписала зображення Дімопулос, "спровокувавши" шанувальників на компліменти.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Пізніше Санта вирішила продемонструвати зміни, що відбулися з її фігурою по закінченню десяти років.

"...І тіло. 21 рік/31 рік", - лаконічно зазначила вона, ніби пропонуючи відзначити перетворення, що відбулися з нею за цей період.

Шанувальники відзначили, що час над зіркою не владний і з віком вона стає тільки гарніше, мудріше, глибше і більш зрілою по своїм поглядам і думкам, а також підкреслили, що її тіло стало більш рельєфним, а форми – більш привабливими. Деякі навіть зізналися, що перший знімок Дімопулос зберігали в якості заставки на екрані як особисту мотивацію.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"В 31 Санта така цукерочка, що куди там тому 21-му року", "У вас ідеальна фігура. Не до чого причепитися навіть якщо захочеться", "Неймовірна! Фігура і вкладена праця викликають захват! Як і все в цілому! Неймовірна дівчина", "Праве фото відкрию і на стінку мотивації", "Фото зліва у мене в компі є, як приклад для наслідування", "Немає меж досконалості!", "Класне тіло! Захоплююся Вашим завзяттям!", "Таке враження, що час над вами не підвладний. Ви така ж красуня, як і 10 років тому", - не змогли стриматися вражені передплатники спортивної красуні.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитість не змогла пройти повз таких теплих слів і побажань і навіть відповідала коментатором, відзначаючи, що в її житті були різні періоди, але вона вирішила не здаватися і йти вперед.

«Бувало різне. І сила волі підводила, і поправлялася. Головне – ніколи не здаватися», - впевнено заявила вона.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

До речі, екс-«ВІА Гра» Тетяна Котова поділилася схемою розвантажувальних днів, які періодично влаштовує для підтримки стрункості.

Раніше Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про дітей, розповівши, скільки малюків хоче мати.