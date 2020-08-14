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Нещасна та ненафарбована: Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя

П'ятниця 14 серпня 2020 12:58
Нещасна та ненафарбована: Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча розповіла, як насправді виглядає її звичний графік

Регіна Тодоренко – енергійна і амбітна знаменитість, яка до тридцяти років встигла реалізуватися в професії, стати щасливою дружиною і мамою. Вона без утоми йде вперед і не звик зупинятися на досягнутому. Тому розслаблятися зірці нема коли. Про те, як насправді проходять її будні, Регіна розповіла в новому пості в Instagram.

Вона опублікувала фото без макіяжу з салону авто. Регіна прямо в камеру подморгнула підписникам і показала, як виглядає без косметики.

Ведуча поскаржилася на свій активний і ненормований графік. Зараз вона готується до російського проекту, де буде кататися на льоду і змагатися із зірковими колегами за перше місце, за день в неї проходить безліч зустрічей, а ввечері Регіна, нарешті, зможе прийти додому до свого розуміючого і люблячого чоловіка Влада Топалову, але тільки для того, щоб зібрати валізу і махнути на літаку знімати новий епізод свого чергового проекту.

Нещасна та ненафарбована: Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя

Регіна Тодоренко поділилася фото без макіяжу (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Нечесана і ненафарбована я, чому? Зараз розповім. Мої будні проходять під назвою 'Stayin' Alive'(Bee Gees). З ранку я ніжна і турботлива мама, яка встигає і нагодувати, і пограти, і театр відвідати з сином;
Опівдні роблю вигляд, що я професійна фігуристка, убиваюсь так, що болять ребра, шия і м'язи ниють;
Вдень я - бізнес-леді , яка проводить творчі зустрічі, фотосесії, вичитує договори, підписує контракти, знімає поточні проекти;
Увечері, за моїм планом, вихід сексуальної томної дружини, але ось на цей рівень мене просто не вистачає. Слава Богу, у мене розуміючий і терплячий чоловік. У ніч змучена, але все ще усміхнена принцеса з валізами поспішає на поїзд або літак, щоб встигнути зняти епізод популярного шоу! Ось такі справи,друзі. Насичено. Працюємо далі", - написала Регіна.

Нагадаємо, що раніше поділилася романтичною фотосесією в полі.

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