Я був нервової руїною: Алекс Родрігес розповів, як робив пропозицію Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/arod)

Зірки відзначили річницю заручин

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес відзначили рік з того моменту, як вирішили одружитися. Пропозицію руки і серця коханий співачки зробив їй рівно рік тому, 9-го березня 2019-го року. І сьогодні пара, яка поки що так і не оголосила дату весілля, зазначає цю радісну подію. Першим урочистий пост у своєму мікроблозі зробив Алекс. Він опублікував міні-фільм, повний зворушливих спільних моментів. Це романтичний мікс, який включає в себе саму пропозицію, спільні виходи на червоні доріжки, кадри з подорожей, концертів Дженніфер, домашніх урочистостей, прогулянок, поцілунків і обіймів. Все це – під вічний хіт Марвіна Гея My Girl.

Відео на честь пропозиції руки і серця (відео: instagram.com/arod)

Підпис бейсболіст і з недавніх пір бізнесмен зробив не менш зворушливий: "Рік тому на пляжі на Багамах... Я був нервової руїною, більш нервовою, ніж за всю мою ігрову кар'єру, я опустився на одне коліно і задав тобі питання... Ти сказала "так". Дженніфер, кожна мить з тобою – це благословення. Ти мій найкращий друг, моє натхнення, дивовижна мама і зразок для наслідування для всіх. Мені так пощастило бути з тобою. Спасибі, що зробила моє життя краще. Я не можу дочекатися, щоб творити більше спогадів з тобою. Я люблю тебе", – написав він.

Пара просто обожнює один одного (фото: instagram.com/arod)

Дженніфер в свою чергу зробила собі репост на сторінку в Instagram. І зробила приписку: "Це була просто мрія... Крім того, що це була реальність... Кожен день з тобою – це захоплююча, прекрасна пригода... Найкраще ще попереду... І яка мрія це все і завжди буде... Te amo Amor". Зрозуміло, фанати не стали мовчати на такий зворушливий контент, буквально підірвавши сторінки обох зірок побажаннями та привітаннями.

Танець, який наробив галасу в мережі (відео: instagram.com/arod)

Нагадаємо, Алекс обожнює робити спільні пости зі своєю майбутньою дружиною. Він показує спільні тренування, походи на стадіон, кадри з домашніх посиденьок... А днями просто підкорив мережу кумедним відео, знятим для Tiktok. Дженніфер в білій сукні виконує спокусливий танець, поки Алекс знімає її на телефон. Після пара міняється місцями: тепер Алекс в білому платті намагається виконати ті ж рухи, а Лопес в костюмі його знімає. Потрібно відзначити, що ролик набрав популярність не тільки в Tiktok: шанувальники і численні портали продовжують робити репости, незважаючи на те, що відео вже кілька днів.