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Нереальна красуня: Слава з НеАнгелів захопила витонченою фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.08.2019 - 13:04
Нереальна красуня: Слава з НеАнгелів захопила витонченою фігурою в купальнику
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка насолоджується пляжним відпочинком в Греції

Слава Камінська з групи "НеАнгели" послідувала прикладу багатьох колег і теж вирушила на відпочинок. Для пляжного релаксу співачка вибрала сонячну Грецію. Спочатку вона з подругою відпочила на острові Міконос, де влаштувала гарячу фотосесію в "хижому" бікіні. Тепер же артистка вирушила далі і показала яскравий кадр, зроблений на Халкідіках.

Зірка позувала на березі моря в злитному чорному купальнику, який вигідно підкреслив всі спокусливі вигини її витонченої фігури. Особливої атмосфери знімку додали крислатий чорний капелюх і сонцезахисні окуляри. Слава прийняла ефектну позу, притримуючи руками головний убір і підставивши обличчя сонцю.

"Після Міконоса, саме воно. відмінне місце для відпочинку з дрібними. Якщо шо, то випадково тут опинились і ще раз опинюся невипадково", - прокоментувала Камінська.

Нереальна красуня: Слава з НеАнгелів захопила витонченою фігурою в купальнику

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фолловери поспішили залишити компліменти розкішній фігурі артистки і її красі і закликали не звертати увагу на недоброзичливців.

  • Слава, Ви шикарна жінка!!! Стильна, сексуальна, з почуттям гумору і завжди на висоті!!! Надзвичайна красуня!!!
  • Слава, не звертайте увагу, ви класснючая!!!! натуральна!!!! енергійна!!! та інших це драконит
  • Дуже красива фігура. Не розумію людей, які підписані і гадять словесно!) Я підписана,тому-що подобається людина) Красуня взагалі
  • Шикарно виглядаєте
  • Слава, не переймайтеся, якщо людина підписаний на Вас, то як мінімум ви чіпляєте. Не дарма кажуть, собаки лаят, а караван іде
  • Слава Ти бомба.....
  • Слава. Богиня не звертайте увагу на ці порожні коментарі, ніхто не знає ,що діється у вашій душі
  • Ну не можна ж бути такойй афигенной Слава! Змушуєш мужиків слиною давитися
  • Крута Слава, дивлячись на вас приходити натхнення
  • Красуня
  • Красива. Худюшечка
  • Дуже красива, витончена

Нереальна красуня: Слава з НеАнгелів захопила витонченою фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що місяць тому Слава Камінська розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Эгаром Камінським. Розставання відбулося з ініціативи чоловіка. Однак співачка намагається не показувати переживань на публіці, вона з головою поринула в роботу, а вільний час проводить з дітьми - сином Леонардом і дочкою Лаурою.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів прикрасила обкладинку відомого глянцю. Вона позувала в сукні з корсетом, що підкреслила її тонку талію.

Слава з НеАнгелів в "хижому" бікіні роздражнила мережу гарячими фото "Рижики": Слава Камінська замилувала ніжним фото з сином
Новини України НеАнгелыфигураСлава Камінська
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