Нереальна красуня: Слава з НеАнгелів захопила витонченою фігурою в купальнику

Співачка насолоджується пляжним відпочинком в Греції
Слава Камінська з групи "НеАнгели" послідувала прикладу багатьох колег і теж вирушила на відпочинок. Для пляжного релаксу співачка вибрала сонячну Грецію. Спочатку вона з подругою відпочила на острові Міконос, де влаштувала гарячу фотосесію в "хижому" бікіні. Тепер же артистка вирушила далі і показала яскравий кадр, зроблений на Халкідіках.
Зірка позувала на березі моря в злитному чорному купальнику, який вигідно підкреслив всі спокусливі вигини її витонченої фігури. Особливої атмосфери знімку додали крислатий чорний капелюх і сонцезахисні окуляри. Слава прийняла ефектну позу, притримуючи руками головний убір і підставивши обличчя сонцю.
"Після Міконоса, саме воно. відмінне місце для відпочинку з дрібними. Якщо шо, то випадково тут опинились і ще раз опинюся невипадково", - прокоментувала Камінська.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фолловери поспішили залишити компліменти розкішній фігурі артистки і її красі і закликали не звертати увагу на недоброзичливців.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, що місяць тому Слава Камінська розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Эгаром Камінським. Розставання відбулося з ініціативи чоловіка. Однак співачка намагається не показувати переживань на публіці, вона з головою поринула в роботу, а вільний час проводить з дітьми - сином Леонардом і дочкою Лаурою.
До речі, Слава Камінська з НеАнгелів прикрасила обкладинку відомого глянцю. Вона позувала в сукні з корсетом, що підкреслила її тонку талію.