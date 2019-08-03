Нереальна красуня: Слава з НеАнгелів захопила витонченою фігурою в купальнику

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка насолоджується пляжним відпочинком в Греції

Слава Камінська з групи "НеАнгели" послідувала прикладу багатьох колег і теж вирушила на відпочинок. Для пляжного релаксу співачка вибрала сонячну Грецію. Спочатку вона з подругою відпочила на острові Міконос, де влаштувала гарячу фотосесію в "хижому" бікіні. Тепер же артистка вирушила далі і показала яскравий кадр, зроблений на Халкідіках.

Зірка позувала на березі моря в злитному чорному купальнику, який вигідно підкреслив всі спокусливі вигини її витонченої фігури. Особливої атмосфери знімку додали крислатий чорний капелюх і сонцезахисні окуляри. Слава прийняла ефектну позу, притримуючи руками головний убір і підставивши обличчя сонцю.

"Після Міконоса, саме воно. відмінне місце для відпочинку з дрібними. Якщо шо, то випадково тут опинились і ще раз опинюся невипадково", - прокоментувала Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фолловери поспішили залишити компліменти розкішній фігурі артистки і її красі і закликали не звертати увагу на недоброзичливців.

Слава, Ви шикарна жінка!!! Стильна, сексуальна, з почуттям гумору і завжди на висоті!!! Надзвичайна красуня!!!

Слава, не звертайте увагу, ви класснючая!!!! натуральна!!!! енергійна!!! та інших це драконит

Дуже красива фігура. Не розумію людей, які підписані і гадять словесно!) Я підписана,тому-що подобається людина) Красуня взагалі

Шикарно виглядаєте

Слава, не переймайтеся, якщо людина підписаний на Вас, то як мінімум ви чіпляєте. Не дарма кажуть, собаки лаят, а караван іде

Слава Ти бомба.....

Слава. Богиня не звертайте увагу на ці порожні коментарі, ніхто не знає ,що діється у вашій душі

Ну не можна ж бути такойй афигенной Слава! Змушуєш мужиків слиною давитися

Крута Слава, дивлячись на вас приходити натхнення

Красуня

Красива. Худюшечка

Дуже красива, витончена

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що місяць тому Слава Камінська розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Эгаром Камінським. Розставання відбулося з ініціативи чоловіка. Однак співачка намагається не показувати переживань на публіці, вона з головою поринула в роботу, а вільний час проводить з дітьми - сином Леонардом і дочкою Лаурою.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів прикрасила обкладинку відомого глянцю. Вона позувала в сукні з корсетом, що підкреслила її тонку талію.