Нереальна краса: Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою

Лобода в Instagram приголомшила шанувальників шикарною фігурою
Лобода в Instagram вразила фанатів шикарною фігурою в золотій сукні. Знімки були зроблені під час її крайнього концерту. Артистка вразила шанувальників шикарними формами у красивих нарядах.
Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно полонила шанувальників фотосетом на коні, буквально підірвала мережу новими знімками з концерту. На фотографіях артистка постає в золотистій сукні або блискучому боді.
Лобода в Instagram вразила фанатів шикарною фігурою (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальникам дуже сподобалися образи артистки, у особливості її фігура, на якій вбрання виглядало просто ідеально:
Нагадаємо, що раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня.
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