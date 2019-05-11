ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нереальна краса: Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2019 - 21:04
Нереальна краса: Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою
Лобода в Instagram вразила фанатів шикарною фігурою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в Instagram приголомшила шанувальників шикарною фігурою

Лобода в Instagram вразила фанатів шикарною фігурою в золотій сукні. Знімки були зроблені під час її крайнього концерту. Артистка вразила шанувальників шикарними формами у красивих нарядах.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно полонила шанувальників фотосетом на коні, буквально підірвала мережу новими знімками з концерту. На фотографіях артистка постає в золотистій сукні або блискучому боді.

 

Лобода в Instagram вразила фанатів шикарною фігурою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальникам дуже сподобалися образи артистки, у особливості її фігура, на якій вбрання виглядало просто ідеально:

  • Ідеальний образ, нереальні фотографії.
  • Тому що у вас світовий рівень, і ви по праву SuperStar. Вогняні фотографії.
  • Офігенні фотки! Хочеться вже на шоу, щоб танцювати навіть волоссям...
  • Які неймовірні фотографії.
  • Ефір був нереальний і навіть якийсь казковий ... легкість, спокій і повне умиротворення. Дуже приємно, що Ви знаходите час, щоб просто поговорити і поділитися своїми думками. Це цінно! Спасибі Вам.
  • Світлана у Вас світовий рівень!!!!
  • Ось це ноги.
  • Улюблена красоточка, настільки ідеальна, що нікого іншого не слухаєш)).

Нагадаємо, що раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня.

Також ми писали, що розкішна Світлана Лобода у зухвалому "леопарді" оголила свої принади.

Лобода та її раби: співачка шокувала ставленням до персоналу Зваблива Світлана Лобода блиснула декольте біля басейну
Новини України Лобода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся