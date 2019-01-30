"Небайдужі матусі": російська акторка показала Лорак без макіяжу

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники прийшли в захват від природної краси зірок

Відома російська актриса і телеведуча Олеся Судзиловська опублікувала в мережі рідкісний знімок - на ньому вона зображена з українською співачкою Ані Лорак, при цьому обидві знаменитості позують без макіяжу. Фото, яке викликало справжній ажіотаж серед фанів, вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Обидві зіркові красуні мило посміхаються на камеру, при цьому на Лорак надіта чорна кепка.

"Небайдужі матусі Олеся Судзиловська і Ані Лорак без кіно-сценічного гриму в довгоочікуваної атмосфері навчання на лекції про взаємини дітей і дорослих, (між собою в тому числі). Йдемо за планом. Домашня робота виконується - взаємини удосконалюються, кар'єра будується, самоосвіта в процесі!" - прокоментувала кадр Олеся.

Фото: (instagram.com/olesya_sudzilovskaya)

Шанувальники прийшли в захват від природної краси артисток і засипали їх компліментами в коментарях. Підписники зазначили, що вони обидві виглядають дуже молодо і свіжо без косметики.

"Чудово, відмінне фото прекрасних жінок";

"Ви великі розумники, обидві! І обидві красуні! Ще й талановиті!";

"Прекрасні і без гриму";

"Гарні дівчата і мами чудові";

"Без макіяжу дуже красиві, молоденькі дівчатка";

"Без косметики, як сексуально і свіжо!! Набридло все рукотворне!!";

"Красуні однозначно. Навіть без косметики", - пишуть фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак показала зухвалий образ з екстремальним декольте і в мікрошортах.

Перед стартом туру зі своїм грандіозним шоу "Діва" Ані Лорак встигла відпочити в Майамі в компанії російських колег і друзів. Туди ж прилетів і її чоловік Мурат, який із задоволенням ділився фото з дочкою Софією і не публікував особистих знімків із зірковою дружиною.

Ми також писали про те, що Ані Лорак приписують роман з російським артистом Сергієм Лазарєвим.

Відео: РБК-Україна