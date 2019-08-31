Непросто і захоплююче: TAYANNA розповіла про стосунки з партнером по Танці з зірками

TAYANNA (Тетяна Решетняк) активно готується до другого ефіру нового сезону Танці з зірками 2019! Під час однієї з репетицій співачка блиснула фантастичними ніжками, при цьому лежачи на підлозі в міні-сукні! Українська виконавиця розучувала нову в'язку рухів. Результат цих репетицій глядачі зможуть оцінити вже в цю неділю, 1 вересня о 21:00.

Нагадаємо, що під час першого ефіру TAYANNA і її партнер по проекту, хореограф Ігор Кузьменко станцювали страсну румбу. Танець вивів пару в 10-ку лідерів — Решетняк та Кузьменко посіли 7-е місце. Однак, не обійшлося без критики. Наприклад, Владу Ямі не вистачило від співачки руху стегон і стоп. А Франциско Гомес порадив їй віддатися партнерові в танці.

TAYANNA врахувала критики, але також зазначила — "Я своїм виступом задоволена"! Про це співачка розповіла в коментарі LITE.

“Доцільна критика — це завжди мотивація ставати кращим. Я намагатимусь прислуховуватись до суддів, бо в них є великий досвід. Але я своїм виступом задоволена, хоча й на репетиціях були рухи чіткіші. На наступних ефірах буду намагатися показати ще кращий результат, тому що багато людей за мене вболіває і очікує гарних постановок", — підкреслює TAYANNA.

TAYANNA та Ігор Кузьменко / Румба / Танці з зірками 2019

Також виконавиця відповіла на питання щодо свого партнера. Ігор Кузьменко — переможець шоу Танці з зірками 2017! Тоді його партнеркою була Наталя Могилевська.

“Ігор прекрасний партнер. Він тактичний, спокійний, ми зійшлись характерами. Це допомагає нам проводити репетиції плідно. Він вчить мене як правильно «тримати раму», це те, що складно мені дається, також допомогає справлятись з руками, ногами,емоціями і думками одночасно. Ми хочемо експерементувати в танцях — це непросто буде, але дуже захопливо. Ігор вже одного разу привів свою партнерку до перемоги, впевнена, в нас все вдасться також", — підсумувала TAYANNA.

Нагадаємо, раніше TAYANNA зробила відверте зізнання про свого колишнього. "Я вважала, що не вмію співати, не вмію танцювати, що я взагалі ні на що не здатна. Тому що так мені говорив він", – розповіла співачка.