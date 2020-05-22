Було дуже неприємно: Христина з Холостяк-10 зізналася, чим її образив Макс Михайлюк

Христина з Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

Христина розповіла, як пережила вигнання з проекту

Христина з проекту Холостяк-10 покинула шоу у десятому випуску – Макс Михайлюк поправщался з нею після знайомства з рідними дівчини, вважаючи її не до кінця щирою. Так, в інтерв'ю "КП в Україні" вона розповіла, чим її образив завидний наречений і як вона змогла впоратися з депресією після виходу з проекту.

Христина заявила, що їй складно дивитися змонтований проект по телевізору, адже в кадрі є те, що було приховано від її очей під час зйомок шоу. "Коли я дивилася побачення Макса з дівчатами, мені було неприємно, навіть була ревнощі. Найчастіше я перематывала побачення", - зізнається Христина.

Дівчина так образилася на холостяка після того, як той дорікнув її в нещирості і відправив додому, що навіть зверталася до фахівця, щоб упоратися з емоціями. Спочатку вона сама намагалася боротися з ознаками депресії, але потім вирішила, що краще залишити цю справу професіоналу.

Христина з Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

"Після проекту у мене була образа на Макса за те, що він мене відпустив, і на себе – що не пояснила, чому так себе веду. Я впоралася зі своїм станом тільки завдяки фахівцю...Я боялася показувати свої негативні емоції. Мені хотілося бути хорошою для всіх. Тільки зараз зрозуміла, чому я впродовж життя так себе веду", - проаналізувала свої помилки дівчина.

Також її дуже зачепила реакція Макса під час візиту до неї додому. Холостяк хотів перевірити, яка дівчина господиня і був розчарований тим, що вона не приготувала вечерю, також він не виявив посуд на відкритих поверхнях.

"Мені було дуже неприємно. Якщо каструля не стоїть на плиті, це не означає, що в мене її немає. Якщо Максу було принципово знати, чи є вона у мене чи ні, він міг відкрити кухонний шафа і подивитися. Я вмію готувати, але на своєму ідеальному побаченні я не стою біля плити – для мене важливо спілкування, обійми, поцілунки", - розставила пріоритети дівчина.

Христина з Холостяк-10 з Максом Михайлюком (фото: instagram.com/kris.chem)

Також її образило питання холостяка про волосся – виявилося, що дівчина носить тресси, хоч і приховувала це від потенційного обранця. Христина вважає, що подібні дрібниці не можна вважати основою серйозних стосунків.

Що стосується подарунків від Макса, то по поверненню додому екс-"холостячка" склала їх в окремий кульок і сховала в шафу, але потім вирішила, що, якщо подарунок зроблений від щирого серця, то немає сенсу його уникати. Так, вона періодично одягає прикрасу, подаровану "холостяком".

До речі, Віка з Хлолостяк-10 зізналася, кого бачила в ролі переможниці шоу.

Автор: Аня Бойчук