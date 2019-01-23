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Несподіване зізнання: Кейт Міддлтон розповіла про улюблену піцу

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2019 - 18:00
Несподіване зізнання: Кейт Міддлтон розповіла про улюблену піцу
Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська назвала улюблену начинку для піци і прийняла участь в її приготуванні

Кейт Міддлтон не часто робить особисті зізнання на публіці, але під час візиту в громадський сад короля Генріха в Іслінгтоні, північний Лондон, вона поспілкувалася з дітьми і навіть приготувала разом з ними піцу, попутно поділившись своїми уподобаннями в їжі. Про це повідомляє The Daily Meal.

У короткому відео, опублікованому в мікроблозі Twitter кореспондентом Daily Mail Ребеккою Інгліш, герцогиня Кембриджська обговорює з дітьми їхні уподобання в наповнювачах для піци і сама охоче ділитися тим, що любить додати в цю традиційну італійську страву.

Виявилося, що Кейт небайдужа до бекону, і їй така піца найбільше до душі.

"Це як Папероні, тільки менш гостро", - пояснила вона, продовжуючи розкачувати качалкою тісто.

Також один з дітей поставив дружину принца Вільяма в глухий кут несподіваним запитанням, чи пробували королева Єлизавета II коли-небудь піцу. Спантеличена Кейт не змогла однозначно відповісти дитині і пообіцяла, що обов'язково уточнить у монархині.

Нагадаємо, що ми писали про стильний вихід у світ Кейт Міддлтон під час відвідування благодійної організації по підтримці британських сімей Family Action. Вона з'явилася на людях в лаконічній смарагдовій сукні міді Beulah, а в якості взуття вибрала замшеві туфлі на каблуці від Jimmy Choo.

Раніше журналісти вирахували улюблене зручне взуття герцогині Кембриджської, яку та ось вже п'ять років бере з собою в далекі поїздки і з задоволенням носить під час подорожей. Пара світлих мокасин від демократичного бренду Sebago, ціна яких не перевищує 100 доларів, вірно служить Кейт і, схоже, стала її фаворитом.

Відео: РБК-Україна

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