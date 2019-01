Несподіване зізнання: Кейт Міддлтон розповіла про улюблену піцу

Герцогиня Кембриджська назвала улюблену начинку для піци і прийняла участь в її приготуванні

Кейт Міддлтон не часто робить особисті зізнання на публіці, але під час візиту в громадський сад короля Генріха в Іслінгтоні, північний Лондон, вона поспілкувалася з дітьми і навіть приготувала разом з ними піцу, попутно поділившись своїми уподобаннями в їжі. Про це повідомляє The Daily Meal.

У короткому відео, опублікованому в мікроблозі Twitter кореспондентом Daily Mail Ребеккою Інгліш, герцогиня Кембриджська обговорює з дітьми їхні уподобання в наповнювачах для піци і сама охоче ділитися тим, що любить додати в цю традиційну італійську страву.

Виявилося, що Кейт небайдужа до бекону, і їй така піца найбільше до душі.

"Це як Папероні, тільки менш гостро", - пояснила вона, продовжуючи розкачувати качалкою тісто.

I can't even tell you how many brilliant things there are here: Kate's reaction to cheese and cucumber pizza; George learning about space in school - and best of all the little girl who asks her whether the Queen eats pizza! The answer was......watch on! pic.twitter.com/RXTH8DjAwA