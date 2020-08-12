Неперевершена: зваблива Леся Нікітюк в кроп-топі та міні вразила формами

Леся Никитюк гостює в рідному Хмельницькому, де проводить час на природі і спілкується з любімвмі родичами. Не забуває вона ділитися і своїми "образами дня". Так, новий образ ведучої підкреслив всі достоїнства її фігури.

Леді Ле постала в небесно-синьому комплекті - кроп-топі в довгим рукавом і короткій спідниці. Аутфіт дозволили підкреслити тонку талію Лесі і її довгі ніжки.

"Sweet home. Як то кажуть кроля купила, намет зібрала, можна й на Київ", - поділилася планами ведуча, опублікувавши фотосет в саду і біля будинку з різних ракурсів.

Шанувальники теледіви обсипали її щедрими компліментами.

Яка ж класна!

До речі, блакитний колір, твій колір Леся

Гарна

Лесечка, ти королева! Обажаю тобі, красоточка

Яка дівчина!

Чарівна

красотуля

нереальна

Леся Іванівна, Ви в Блакитному дуже чарівна

шикарна

красуня

Шо це за звабліва худішка?

Краса

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Никитюк вразила своїм яскравим перевтіленням і показала себе в образі доньці Перуна - Магури. Не всі шанувальники визнали в ній міфічну героїню і висунули свої версії.