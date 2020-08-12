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Неперевершена: зваблива Леся Нікітюк в кроп-топі та міні вразила формами

Середа 12 серпня 2020 21:58
Неперевершена: зваблива Леся Нікітюк в кроп-топі та міні вразила формами
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча показла свій образ дня

Леся Никитюк гостює в рідному Хмельницькому, де проводить час на природі і спілкується з любімвмі родичами. Не забуває вона ділитися і своїми "образами дня". Так, новий образ ведучої підкреслив всі достоїнства її фігури.

Леді Ле постала в небесно-синьому комплекті - кроп-топі в довгим рукавом і короткій спідниці. Аутфіт дозволили підкреслити тонку талію Лесі і її довгі ніжки.

"Sweet home. Як то кажуть кроля купила, намет зібрала, можна й на Київ", - поділилася планами ведуча, опублікувавши фотосет в саду і біля будинку з різних ракурсів.

Неперевершена: зваблива Леся Нікітюк в кроп-топі та міні вразила формами

Неперевершена: зваблива Леся Нікітюк в кроп-топі та міні вразила формами

Неперевершена: зваблива Леся Нікітюк в кроп-топі та міні вразила формами

Шанувальники теледіви обсипали її щедрими компліментами.

  • Яка ж класна!
  • До речі, блакитний колір, твій колір Леся
  • Гарна
  • Лесечка, ти королева! Обажаю тобі, красоточка
  • Яка дівчина!
  • Чарівна
  • красотуля
  • нереальна
  • Леся Іванівна, Ви в Блакитному дуже чарівна
  • шикарна
  • красуня
  • Шо це за звабліва худішка?
  • Краса

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Никитюк вразила своїм яскравим перевтіленням і показала себе в образі доньці Перуна - Магури. Не всі шанувальники визнали в ній міфічну героїню і висунули свої версії.

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