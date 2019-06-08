Чарівна: Фреймут похвалилася своєю білосніжною репутацією (фото)

Відома телеведуча Ольга Фреймут славиться любов'ю до класичного стилю в одязі, і нещодавно вона захопила шанувальників чудовим образом в брючному костюмі бежевого кольору, а сьогодні порадувала новим знімком, на якому постала у вбранні справжньої леді, і тут без метафор. Зірка опублікувала в Instagram фото у вільній білосніжній сукні до п'ят, яка вдихнула в мережу в ці спекотні літні дні ароматний бриз травневих первоцвітів.

Елегантний наряд вчергове підкреслив струнку фігуру та природну красу Фреймут, а легка прозора тканина на руковах "окрилила" зірку, надавши їй ніжну невагомість.

"Білосніжна репутація", - підписала Оля кадр.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

У коментарях до знімка підписники Ольги Фреймут висловлюють своє захоплення чарівним образом зірки і зазначають, що в цьому білосніжному платті вона неймовірно чудова.

Вау...ось це плаття!

Розкішна;

Оля! Ви - наше золото!

Ласкаво просимо до Чернівців! Шикарна!

Дуже красива;

Жарти жартами, а виглядаєте чарівною!

Красуня!

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото. Телеведуча показала ніжне фото, позуючи на ліжку.

Також ми писали про те, що Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою Євдокією.

Нагадаємо, раніше 37-річна Оля Фреймут у піжамі і без макіяжу вразила молодістю.