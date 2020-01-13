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Неоднозначна людина: Вінницька поділилася одкровеннями про свого батька

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 12:59
Неоднозначна людина: Вінницька поділилася одкровеннями про свого батька
Альона Вінницька (фото: прес-служба)

При цьому Вінницька не хоче говорити про все - з поваги до матері

Альона Вінницька – співачка, ведуча програми «Зірковий шлях» і екс-солістка «ВІА Гра» продовжує ділитися жизенными одкровеннями. Раніше виконавиця відверто зізналася, чому у неї немає дітей. Останнім часом журналісти тактовно або прямо в лоб стали часто питати Альону про дітей. І Вінницька не приховує, вона вже давно готова стати мамою. Однакчерез сімейні негаразди цього досі не сталося. А нещодавно Вінницька розповіла про свою найважчу в житті втрату.

У дитинстві Альону Вінницьку називали майбутньої поетесою, бо вона серйозно захопилася поезією. Батько в усьому підтримував дочку, вважав її унікальною і розсилав вірші в усі газети. Але і сьогодні телеведучій непросто про нього говорити.

  • «Він був дуже неоднозначною людиною. Я не готова розповісти про нього все з поваги до своєї матері. Тому я тільки можу сказати, що він зробив і дуже багато поганих речей, але і дуже багато гарного для мене», - зізналася Альона Вінницька.

Найбільша біль в життя відомої співачки і телеведучої пов'язана з батьком. За словами Альони Вінницької, він так і не побачив її успіху і ким вона стала.

  • «Батько помер, коли був 21 рік, на той момент я ще не працювала на телебаченні», - розповіла «Зірковому шляху» співачка і телеведуча.

Незабаром вірші, які вона почала писати ще в дитинстві, немов самі стали лягати на музику. У Альони Вінницької з'явився свій колектив, а через якийсь час про неї дізналася вся Україна.

Нагадаємо, раніше Альона Вінницька відповіла на чутки про розрив з Сергієм Большим.

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