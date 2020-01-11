Було боляче: Альона Вінницька відповіла на чутки про розставання з Сергієм Большим

Співачка зізналася, що співак був жорстокий у спілкуванні з нею
Останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Альона Вінницька розлучилася з чоловіком. Телеведуча, яка раніше призналась, чому в неї немає дітей, в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» вперше відверто поділилася подробицями свого особистого життя.
Альона Вінницька та Сергій Большой разом вже 26 років, хоча це не було кохання з першого погляду. Майбутній чоловік досить довго завойовував Альону, а коли помер її батько, Сергій дуже допоміг і підтримав кохану дівчину.
Вони разом проходили злети і падіння у кар'єрі Альони, але в 2014 році гастрольний графік співачки зупинився.
Альона Вінницька та Сергій Большой (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)
На тлі внутрішніх змін зруйнувалося і особисте життя. Олена і Сергій розійшлися і два з половиною роки жили окремо.
Однак після розставання вони не перестали спілкуватися. Як і раніше залишилися близькими один одному людьми. І Олена чесно зізналася журналістам програми «Зірковий шлях»: щоб у відносинах з Сергієм все знову налагодилося, їй довелося звернутися до психотерапевта.
Протягом трьох років Альона Вінницька шукала себе і відповіді на свої питання. Вона вчилася заново жити і тільки недавно змогла зітхнути на повні груди і дати відносинам з Сергієм другий шанс.
Нагадаємо, раніше Вінницька розповіла про свою систему харчування і стрункості.