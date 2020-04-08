Необхідний елемент: Тодоренко дала важливу пораду молодим сім'ям та розчулила фото чоловіка з сином

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зворушила щасливим кадром своїх коханих чоловіків

Регіна Тодоренко на карантині не розслабляється – вона задіяна зйомках розважального россійського шоу "Маск" і відлучається на записи ефіру. Але все одно стала набагато більше часу проводити вдома з синочком Майклом і чоловіком Владом Топалов. Нарешті у зірки з'явився час поспілкуватися з шанувальниками. Так, вона порушила важливу тему материнства і розкрила всю правду про пологи, а в цей раз вирішила торкнутися важливість ролі батька у вихованні малюка.

Зірка "Орла і Решки" супроводила свій ґрунтовний текст милим фото чоловіка і сина. На знімку щасливий Влад посміхається і "приміряє" окуляри на Мішу – ведуча перестала приховувати обличчя хлопчика і тепер сміливо публікує фото з ним.

"Так цікаво спостерігати трансформації, які з нами відбулися за 2 роки. Батьківство в корені міняє людей! Дивлюся зараз на Netflix серіал "BABIES" і захоплююся , як про все важливе легко і вміло розказано! Якщо немає часу і бажання читати мільйон книг про зачаття, пологи, виховання і тд., просто подивіться серіал! Найбільше мене вразило дослідження гормонів чоловіків і жінок у процесі батьківства", - поділилася враженнями ведуча.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"У жінок найчастіше гормональний фон сильно змінюється з моменту зачаття, а у чоловіків як би все залишається як раніше, але ні, дівчатка, якщо на плечі чоловіка лягає повний догляд за дитиною, у нього в колосальних кількостях виробляється гормон окситоцин - гормон турботи і любові! Чоловік змінюється на очах і з гордістю виконує свою функцію у вихованні дитини! О, магія! І тут ми розуміємо, що не тільки мамка зобов'язана трястися над чадом, часом оберігаючи його навіть від батька, але і тато є необхідним елементом у цій зв'язці, рівнозначним жінці!" - вразила вона фактами

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Не треба применшувати здібностей наших чоловіків і тягнути на себе ковдру, мовляв "я сама тут вдома зашиваюсь, а ти всього лише гроші приносиш". Необхідно розділяти обов'язки з народження. Обожнюю цю виправдувальну фразу "час тата настає після 3-х, а то і пізніше". Ніфіга подібного! Тато - це тут і зараз, а не після 3-х! Якщо у вас в родині батько не бере участі у формуванні нової особистості або робить це посередньо, повірте, ви так і продовжите скаржитися на втому, відсутність особистого життя і роботи!" - вказала на важливий момент Регіна.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко зачарувала кумедною сімейної гімнастикою з чоловіком і синочком.