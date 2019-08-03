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"Ненавиджу хворіти": Тодоренко поділилася чесним фото без фільтрів і макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.08.2019 - 16:19
"Ненавиджу хворіти": Тодоренко поділилася чесним фото без фільтрів і макіяжу
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча поцікавилася ставленням фанатів до хвороби

Телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко не раз захоплювала і вражала шанувальників своєю невтомністю і невичерпною енергією. Адже вона встигає знімати кілька своїх ТБ-проектів, випускати лінію одягу, подорожувати і приділяти увагу чоловіку і маленькому сину. Мабуть, загартований її подорожами по всьому земній кулі організм все ж не витримав і дав збій - артистка захворіла. До того ж, вона все ще годує малюка грудьми, що також позначилося на загальному стані.

На своїй сторінці в Instagram хвора Регіна показала чесне фото без фільтрів, на якому вона зображена без макіяжу. Розпатлана дівчина тримає в руках стаканчик з кавою і з нещасним виглядом дивиться на камеру - незважаючи на погане самопочуття і занепад сил, їй доводиться працювати, адже від неї залежать безліч людей і не можна дозволити собі зривати графіки.

Дружина Влада Топалова зізналася, що раніше їй навіть трохи подобалося хворіти, однак зараз вона це ненавидить і більше того - вважає безвідповідальним.

&quot;Ненавиджу хворіти&quot;: Тодоренко поділилася чесним фото без фільтрів і макіяжу

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Ненавиджу хворіти! Вважаю це безвідповідальною справою! Раніше мені здавалося романтичним посидіти вдома, трохи похандрити з носовими хусточками і улюбленим плакательним фільмом, але тепер це все, перераховане вище, не більше ніж недбале ставлення до свого здоров'я та експлуатація організму. Рррр. Спасибі тобі, доктор, що так швидко примчав і оглянув мене. А ви як вважаєте, хвороба - це справа випадку або егоїзм?" - відверто написала Тодоренко.

Думки підписників розділилися, проте всі вони бажають ведучій якнайшвидше одужати і більше не хворіти. Багато також радять молодій мамі берегти себе і трохи зменшити оберти.

  • Організм показує тобі, що потрібно трохи заспокоїться і відпочити
  • Хвороба-це реакція організму на перевантаження
  • Думаю, що це сигнал організму в будь-якому випадку, що треба трохи зменшити темп
  • Для мене хвороба-це сигнал організму, що він втомився і пора пригальмувати
  • Захворіти раз справа випадку, а хворіти постійно - безвідповідальність
  • Це сигнал організму, що потрібна перепочинок
  • Одужуй швидше
  • Хвороба це відповідна реакція....на перевантаження...і морально і фізично
  • Ой, тебе так шкода. Скоріше одужуй

&quot;Ненавиджу хворіти&quot;: Тодоренко поділилася чесним фото без фільтрів і макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розповіла про оригінальні методи загартування, до яких їй доводилося вдатися протягом життя і роботи в шоу Орел і Решка і які зміцнили її імунітет.

А от чоловік Регіни Тодоренко, Влад Топалов зворушив трепетним визнанням про сина Михайла.

До речі, втомлена Регіна Тодоренко поскаржилася на завантажені будні працюючої мами.

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