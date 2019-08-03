"Ненавиджу хворіти": Тодоренко поділилася чесним фото без фільтрів і макіяжу

Ведуча поцікавилася ставленням фанатів до хвороби
Телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко не раз захоплювала і вражала шанувальників своєю невтомністю і невичерпною енергією. Адже вона встигає знімати кілька своїх ТБ-проектів, випускати лінію одягу, подорожувати і приділяти увагу чоловіку і маленькому сину. Мабуть, загартований її подорожами по всьому земній кулі організм все ж не витримав і дав збій - артистка захворіла. До того ж, вона все ще годує малюка грудьми, що також позначилося на загальному стані.
На своїй сторінці в Instagram хвора Регіна показала чесне фото без фільтрів, на якому вона зображена без макіяжу. Розпатлана дівчина тримає в руках стаканчик з кавою і з нещасним виглядом дивиться на камеру - незважаючи на погане самопочуття і занепад сил, їй доводиться працювати, адже від неї залежать безліч людей і не можна дозволити собі зривати графіки.
Дружина Влада Топалова зізналася, що раніше їй навіть трохи подобалося хворіти, однак зараз вона це ненавидить і більше того - вважає безвідповідальним.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Ненавиджу хворіти! Вважаю це безвідповідальною справою! Раніше мені здавалося романтичним посидіти вдома, трохи похандрити з носовими хусточками і улюбленим плакательним фільмом, але тепер це все, перераховане вище, не більше ніж недбале ставлення до свого здоров'я та експлуатація організму. Рррр. Спасибі тобі, доктор, що так швидко примчав і оглянув мене. А ви як вважаєте, хвороба - це справа випадку або егоїзм?" - відверто написала Тодоренко.
Думки підписників розділилися, проте всі вони бажають ведучій якнайшвидше одужати і більше не хворіти. Багато також радять молодій мамі берегти себе і трохи зменшити оберти.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розповіла про оригінальні методи загартування, до яких їй доводилося вдатися протягом життя і роботи в шоу Орел і Решка і які зміцнили її імунітет.
А от чоловік Регіни Тодоренко, Влад Топалов зворушив трепетним визнанням про сина Михайла.
До речі, втомлена Регіна Тодоренко поскаржилася на завантажені будні працюючої мами.