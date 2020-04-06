Небагато заробляють: Кухар і Стоянов зізналися, що платять за уроки дітям

Катерина Кухар і Олександр Стоянов розповіли, як вони проводять час вдома на карантині зі своїми дітьми. Зіркова пара вийшла у прямий ефір на instagram-сторінці радіостанції "Lux FM." Ведучі Слава Дьомін та Тетяна Татарченко распросили у Кухар і Стоянова, як вони проводять час з дітьми і хто робить з ними уроки. Під час розмови Стоянов поділився своїми педагогічними методами. Приміром, Олександр і Катерина в тому числі заохочують дітей грошима.

З'ясувалося, що під час карантину саме Олександр Стоянов робить домашнє завдання з дітьми. "А мамою у них був Новосельцев", — жартує Кухар, обігруючи фразу з фільму "Службовий роман". Зіркова пара прима-балерини і прем'єра Національної опери України виховує 10-річного Тимура і 5-річну Настю.

Також чоловік Катерини зізнався, що може дітям за виконані уроки платити гроші!

"Взагалі з дітьми робити уроки дуже легко, тому що вони у мене іноді бувають учнями, а іноді — вчителями. Вони навіть за уроки заробляють гроші", — каже Стоянов.

“Він сам доросла дитина, — коментує Кухар. — Тому йому з дітьми легше. Тому що мене вистачає на 5 хвилин".

Радіо-ведучі вирішили продовжити тему оплали уроків.

“Це великий стимул. Зараз нинішня молодь до грошей ставляться трохи по-іншому, не так як ми в дитинстві. Ми жили в такий час, коли гроші не сильно були потрібні. А зараз у дітей з 7ми років стільки бажань і стільки запитів. У мене урок коштує 15 гривень. Тобто діти не сильно багато заробляють, але це їх стимулює дуже добре. Єдине, що коли ми їхали до Франції в минулому році, син був учителем. А молодша була ученицею. І він провів з нею стільки уроків, що я потрапив на 7,5 тис. грн після двомісячних гастролей у Франції", — розповів Олександр Стоянов.

Кухар і Стоянов з дітьми - Тимуром і Настею (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Також з'ясувалося, що син Кухар і Стоянова у своєму юному віці вже розбирається у фінансовій сфері.

“Вони, до речі, дуже добре розбираються в податковій базі. Мені син часто говорить з приводу готівки, усяких податків, скільки платить ФОП, ТОВ і т. д." — зазначає Стоянов.

"Так син мені сказав, мовляв, давай починати робити онлайн майстер-класи — тобі не потрібно буде платити податки", — розповідає Кухар.

А на питання, чи складно їм 24 години перебуває вдома, пара відповідає: "Ми зараз у такому кайф!"

“У мене відчуття, що у мене канікули. Нарешті я проводжу час з дітьми", — каже Катерина.

Також Кухар розповіла, що багато часу присвятила прибиранню квартири.

"Мені здається, що я знову прочитала казку "Мойдодир" і розумію, що це означає. Я перемила все. Зрозуміла, де моя домробітниця недопрацьовує, в які місця взагалі не залазить. Це дуже корисно насправді", — зазначає прима-балерина.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розповіла про милий ранковий ритуал з чоловіком.