Так не можна, годі! Оголена Никитюк у сітчастої майці збентежила одруженого Бабкіна

Ведуча змусила шанувальників і колег понервувати чеез відверте фото
Леся Нікітюк обожнює епатувати своїх підписників – вони люблять теледіву за фірмове яскраве почуття гумору, відкритість і вміння бути абсолютно різною. Так, перед карантином ведуча знялася в пікантній фотосесії, знімками якої поступово ділиться в Instagram, підігріваючи цікавість публіки. І кадри в Леді Ле стають все більш відвертими. Так, на свежому фото вона позували в сітчастій майці на ліжку.
Теледіва розташувалася на постелі в незвичайному предметі гардероба – ажурній майці, яка не прикривала струнке оголене тіло зірки. Леся підігнула ноги під себе і дивиться в бік – знімок зроблений ніби випадково. Макіяж – в нюдовых тонах з акцентом на виразні очі.
Перед спокусливим кадром не змогли встояти друзі Леді Ле, а одружений Сергій Бабкін був збентежений настільки відвертим кадром.
"Леся, шо ти робиш? Так не можна, прєкращай! Капець!" - написав музикант. "Напиши про мене пісню", - запропонувала у відповідь Леді Ле. "Дуууже hot", - підтвердила Маша Єфросиніна. "Маш, передаю естафету і майку", - пообіцяла ведуча колезі. Шанувальники також дали волю емоціям в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Аня Бойчук