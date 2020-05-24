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Так не можна, годі! Оголена Никитюк у сітчастої майці збентежила одруженого Бабкіна

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2020 - 15:15
Так не можна, годі! Оголена Никитюк у сітчастої майці збентежила одруженого Бабкіна
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча змусила шанувальників і колег понервувати чеез відверте фото

Леся Нікітюк обожнює епатувати своїх підписників – вони люблять теледіву за фірмове яскраве почуття гумору, відкритість і вміння бути абсолютно різною. Так, перед карантином ведуча знялася в пікантній фотосесії, знімками якої поступово ділиться в Instagram, підігріваючи цікавість публіки. І кадри в Леді Ле стають все більш відвертими. Так, на свежому фото вона позували в сітчастій майці на ліжку.

Теледіва розташувалася на постелі в незвичайному предметі гардероба – ажурній майці, яка не прикривала струнке оголене тіло зірки. Леся підігнула ноги під себе і дивиться в бік – знімок зроблений ніби випадково. Макіяж – в нюдовых тонах з акцентом на виразні очі.

Перед спокусливим кадром не змогли встояти друзі Леді Ле, а одружений Сергій Бабкін був збентежений настільки відвертим кадром.

"Леся, шо ти робиш? Так не можна, прєкращай! Капець!" - написав музикант. "Напиши про мене пісню", - запропонувала у відповідь Леді Ле. "Дуууже hot", - підтвердила Маша Єфросиніна. "Маш, передаю естафету і майку", - пообіцяла ведуча колезі. Шанувальники також дали волю емоціям в коментарях.

  • Леся, ти шикарна
  • Чарівно красива Леся!
  • Ох краса
  • Боже яка Клеопатра
  • Леся, дуже гарне фото
  • Яка красуня ви, Леся
  • Леся, ти як завжди неперевершена
  • Класна
  • Фото просто топ

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Леся Нікітюк
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