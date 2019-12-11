"Тижня на три": Злата Огнєвіч розповіла, куди відправиться після Нового року

Злата Огнєвіч (фото: "Україна")

Огнєвіч вже точно знає, куди полетить після зустрічі Нового 2020 року

Під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, популярна українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про те, як планує зустрічати цей Новий рік та де збирається відпочивати найближчим часом.До речі, раніше співачка згадала про незабутній новорічний подарунок. Як з'ясувалося, такий подарунок Златі зробила її бабуся.

Безпосередньо у новорічну ніч Злата Огнєвіч, як і більшість українських артистів, буде працювати.

"На Новий рік буду виступати у селі Верхоли (Полтавська область). Але ще перед цим у мене буде заключний концерт туру у Львові, куди я всіх запрошую. І наступного дня, я не буду повертатись додому – зі своєю командою поїдемо у Верхоли працювати. Взагалі це мій найкращий творчий рік, адже ми дуже багато працюємо", – розповіла співачка в ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна".

Після насичених гастрольних днів Злата планує піти у досить тривалу відпустку, під час якої буде відновлювати сили.

"Взагалі в мене у січні День народження, але я цей день зазвичай відзначаю у якійсь теплій країні і всім кажу, що в мене День народження влітку! Я планую полетіти до Азії, яку дуже люблю і яка мене дуже надихає, десь на три тижні, можливо, трошки більше там затримаюсь. Адже, коли повернусь, мене чекає дуже насичений робочий період", – поділилася Злата Огнєвіч за лаштунками грандіозного шоу "Привіт, 20-ті!".

Артем Пивоваров і Злата Огнєвіч на зйомках новорічного шоу (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розбурхала відвертим фото в спальні.