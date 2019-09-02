"Не живу, не дихаю": Олена Кравець зізналася в любові відомій поетесі (відео)

Олена Кравець і Макс Леонов піднялися на одну сходинку вище в топі фаворитів (згідно суддівського голосування) у новому сезону Танці з зірками 2019. У минулу неділю, 1 вересня, відбувся другий прямий ефір "Танців". За результатами якого проект залишила перша пара - TAYANNA та Ігор Кузьменко, що стало шоком для багатьох глядачів проекту. До слова, TAYANNA вже висловилася про відхід з Танці з зірками 2019! Співачка наголосила, що "сценарій і ролі - не її історія".

А ось Кравець і Леонов піднялися на сходинку вище. Якщо за підсумками першого ефіру журі визначили їх на п'яте місце. То у другому ефірі актриса і хореограф зайняли вже 4 позицію! Глядачів пара приємно дивувала емоційним модерном. При цьому вони танцювали під пісню-вірш Віри Полозкової - "Давай будет так".

Як з'ясувалося, Кравець "жити не може" бід віршів відомої поетеси. Перед виходом на паркет другого ефіру Олена записала проникливе відео, в якому зізналася у любові до Полозкової!

“Друзі, цей пост є невеликим анонсом того, що сьогодні відбувається на Танцях з зірками... І в цьому відео я хочу звернутися до тієї, якій буде присвячений наш з Максом танець. Це Віра Полозкова. Віра, люба, якщо ви дивитеся, то я хочу в сьогоднішньому своєму танці зізнатися в любові до вас і вашої творчості", - зазначає Кравець.

Відео: youtube/Glam Wish

Також Олена зазначила, що не змогла потрапити на один з недавніх виступів Полозкової в Києві. Так як в цей час Кравець і Леонов репетирували свій танець.

"Ми репетирували свій танець під ваш вірш "Давай будет так". І ви побачите, який це приголомшливий супровід для танцю в стилі модерн. Я сподіваюся, що вам сподобається наш кавер. Я сподіваюся, що ми з вами нарешті познайомимося , тому що просто неможливо це витримувати. З вами знайомі всі в моєму оточенні крім мене", - посміхається Кравець.

“Я дуже хочу, щоб ви отримали хоча б дещицю того задоволення від того, що побачите, яку я отримую від ваших віршів. Я без них не живу, не дихаю, не існую. Вам за них дякую", - говорить Олена Кравець.

Олена Кравець і Максим Леонов – Модерн

Результати суддівського голосування другого ефіру шоу Танці з зірками 2019, 1 вересня

Нагадаємо, раніше Кравець і Леонов повеселили репетицією до другого ефіру Танці з зірками. Співачка лежала і "повзала" по підлозі, через що хореограф жартома зазначив - "Лэнка-прибиральниця".