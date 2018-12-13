"Не цькуйте мою дружину": Топалов заступився за Тодоренко, яка стала мамою

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Артист закликав прихильників дати їм побути втрьох і звикнути до нового життя

Українська телеведуча Регіна Тодоренко ще 5 грудня народила первістка, однак весь цей час зберігає тишу в соціальних мережах і нічого не пише про дитину. Нетерплячі фанати буквально засипали сторінку артистки питаннями і вимогами показати сина. Чоловік Регіни, російський співак Влад Топалов не витримав такого тиску і досить різко звернувся до шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram артист попросив користувачів мережі припинити цькування його дружини і вимоги публікувати те, що потрібно їм.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Він також зазначив, що здивований, скільки в людях злості і негативу.

"Ох.... читаю ваші коментарі і не можу зрозуміти, звідки у вас стільки злості та ненависті? Звііідкиии? От правда не розумію, що ж я вам зробив, що ви чекаєте найменшого приводу, щоб продемонструвати свій інтелект і написати щось грубе? Якби я знав, я б з радістю спробував би це виправити. Але, бачить Бог, не розумію. Чому я зобов'язаний викладати виключно те, що ви хочете? Чому, роблячи конкурс, знаєш заздалегідь, що обов'язково скажуть : "ну, ясно, уже одразу було зрозуміло", "жри фастфуд і будь свинею", "дебільний ролик"... невже ви правда думаєте, що цим ви мене як-те зачіпаєте або ображаєте? крім демонстрації відсутності інтелекту і виховання, це ні до чого не призводить. Але я все одно не розумію. Звичайно, це відноситься не до всіх! Але я дивлюся свою стрічку, читаю те, що пишу. І не бачу там нічого образливого у вашу сторону. Чому ви вважаєте, що маєте право намагатися образити мене або тих, хто мені дорогий? Дивно, чесне слово. Ну, вам видніше) мене це лише забавляє і дивує. Та, незважаючи на це, я все одно продовжую вірити в хороше і дякую вам за підтримку та любов, якої теж дуже багато, безумовно! Намагайтеся бути добрішими. Немає сенсу кидати в мене каміння. Бо, як сказав Ісус : "хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь". Хтось тут є такий? сумніваюся. А у мене все одно відмінний настрій, хоч і бісить погода і повна відсутність сну", - емоційно написав Топалов.

Скріншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад закликав фанів бути терплячішим і дати їм з Регіною звикнути до нового графіку і побути в тиші з новонародженим малюком. Він також пообіцяв показати дитину тоді, коли він з дружиною будуть до цього готові і попросив підтримати Тодоренко, а не цькувати її в мережі.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Скоро. Скоро. Скоро ви про ВСЕ дізнаєтеся. Не переживайте. Дайте нам спокійно звикнути до графіку, до нового життя. Дайте побути втрьох. В тиші. В радості. У щасті. Не цькуйте мою дружину. Вона вам нічого не винна. Ми всі скажемо і покажемо рівно тоді, коли НАМ це буде комфортно, а не вам. Їй було б приємно читати слова радості і підтримки, а не цькування ідіотське, з вимогами фотографій. Так вже життя влаштоване, вибачте)))))) ми не хворі , щоб відразу всі вивалювати в світ, як деякі. І я був впевнений, що саме ВИ у нас такі, хто нам вірить і такі речі розуміє. Ми з вами завжди чесні. Але, на жаль, мабуть, в деяких я все ж таки помилявся. Та ладно) я все одно вас люблю і дякую. З Богом", - підсумував співак.

Скріншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

В коментарях більшість підписниківпідтримали Влада, зазначивши, що це дуже правильні слова і щоб він не звертав уваги на злостивців і нетактовних людей, а також побажали здоров'я Тодоренко і їх синочку.

"Ви не повинні нікому нічого показувати і розповідати. Насолоджуйтесь щастям. Дай вам Бог здоров'я, сил і терпіння. Бережіть свою сім'ю";

"Підтримую Вас Влад і Региночка, правильно робите щастя любить тишу";

"Дуже рада за вас трьох))) щастя з вашим маленьким сенсом життя";

"Правильні слова. Теж здивована,що просять розповісти, та ще й показати все. Ох вже це цікавість";

"Здоров'я мамі і малюкові!!!!!!! А Вам, терпіння!) це найкращі та найщасливіші дні, народження нового життя";

"@vladtopalovofficial як зворушливо і правильно написали. атакують ті люди, які мабуть ще не стали батьками і не розуміють, цього щастя і бажання захистити свого пусичку від стороннього світу. Здоров'я вам і малюкові і спокійних ночей!";

"Все правильно, ви з Регіною нікому й нічим не зобов'язані! Щастя вашій родині!";

"Дуже хороший пост, не звертайте уваги на погані коментарі, ви нікому і нічого не повинні, оберігайте своє особисте життя це ваше право, чим менше людей про це знають, тим спокійніше і щасливіше буде ваше життя!";

"Все правильно, треба просто порадіти за новоспечених батьків і побажати здоров'я і щастя новому чоловічкові", - пишуть шанувальники

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко заінтригувала першим фото після пологів. На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала в "історіях" акаунта милі фото і відео. На них вона зображена без макіяжу і в домашньому одязі і обстановці.

Відзначимо, що в мережі розгорівся скандал через пологів Регіни Тодоренко. Знаменна подія в житті зірок не обійшла стороною увагу фанатів телеведучої. Багато з них буквально вимагають свіжих знімків від зірки з новонародженим малюком. Інші ж вважають, що народження дитини — це частина особистого життя ведучої, тому публікація фотографій — її особиста справа.

До речі, Регіна Тодоренко поділилася мріями про стрункі ніжки.

Відео: (video.rbc.ua)