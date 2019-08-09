"Пощастило": дружина Дмитра Комарова показала унікальне фото з медового місяця на Мальдівах

Кучеренко і Комарів (фото: instagram.com/aakucherenko)

Підписники Кучеренко зазначили, що у неї ідеальний чоловік!

Олександра Кучеренка, нарешті, поділилася з шанувальникам настільки довгоочікуваним кадром з медового місяця. Нагадаємо, що в червні 2019 року 35-річний ведучий програми "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров в прямому сенсі ошелешив як своїх прихильників, так і колег новиною про одруження! Його обраницею стала 21-річна модель, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренка. Пара таємно розписалася в Києві, а от вінчання пройшло у православному храмі Єрусалиму. Саме з цього священного міста пара і опублікувала весільні фото, після цього вже всім стало відомо про їхній новий статус.

Проте Дмитро та Олександра все ще не поспішають ділитися подробицями як свого весілля, так і життям після нього. Відомо, що Дмитро зробив пропозицію Саші в небі - у вертольоті. А от медовий місяць вони провели на Мальдівах.

І тільки зараз Кучеренко показала фото з медового місяця!

На знімку модель позує в густій тропічній зелені. На Саше - сукня з таким же тропічним зеленим принтом. Дівчина пронизливо дивиться в камеру.

Олександра Кучеренка під час медового місяця з Комаровим на Мальдівах (фото: instagram.com/aakucherenko)

Також Кучеренко супроводила фото підписом. Звичайно ж, робив знімок Комаров!

“Серед джунглів в об'єктиві Дмитра Комарова. Ви напевно відразу зрозуміли, хто фотограф) Кадр зроблений на професійну камеру під час нашої медової відпустки)) Є також класні фото, де я в купальнику, але, мабуть, залишу їх для сімейного альбому", - пише Кучеренко.

Шанувальники Саші тут же почали засипати її коментарями:

"Коли чоловік вміє красиво фотографувати свою дружину - це безцінно!"

“Чекаємо фото в купальнику!!! Тут всі свої"

"Ви так крассивая і + вихована, просто ідеальна Леді"

“Ах, Дмитро! Фотограф від Бога!"

"Пощастило Вам в житті) чоловік робить гарне фото з першого разу"

“Круть, коли чоловік любить фотографії. Мого важко вмовити сфоткати мене у відпустці"

Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренка знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана. Зйомка проходила в столиці моди - Мілані. А за фото відповідала відома модний фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко приміряла кілька ефектних образів у вечірніх нарядах.

Також до цього Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною.