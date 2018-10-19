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"Не потрібно зайвих слів": MELOVIN показав публіці свою "кохану"

Lite » Зірки 19.10.2018 - 21:27
Фото: MELOVIN (РБК-Україна)
Фото: MELOVIN (РБК-Україна)

Дівчина, яку музикант показав на фото в мережі була неодноразово помічена в різних містах на його концертах

Схоже на те, що у популярного співака та представника від України на "Євробачення-2018" MELOVIN, який нещодавно представив нову пісню, є ще і нова "кохана". Артист опублікував спільне фото з дівчиною, яка була помічена в різних містах на концертах музиканта. Знімок MELOVIN запостив на своїй сторінці в Instagram.

Костянтин Бочаров, він же MELOVIN, і його передбачувана дівчина на фото показують однакові татуювання на руках і виглядали, а те, як вони близько сидять один до одного, дало фанам тему для розмов і те, що вони - закохана пара. Шанувальники виконавця припустити, що на знімку він зображений з новою пасією.

&quot;Не потрібно зайвих слів&quot;: MELOVIN показав публіці свою &quot;кохану&quot;

Скріншот поста (instagram.com/melovin_official)

Загадкова підпис під знімком ще більше створила інтригу серед фоловерів.

"І не потрібно зайвих слів. Якщо ви розумієте", - так багатозначно прокоментував знімок артист.

Фани в коментарях почали ділитися здогадками про те, ким же доводиться Меловину статус дівчина, що знаходиться поруч з ним. Більшості з них здалося, що незнайомка є не такою вже й незнайомкою. Були і такі, які зізналися в ревнощах на адресу співака, однак багато написали, що вони "красива пара".

&quot;Не потрібно зайвих слів&quot;: MELOVIN показав публіці свою &quot;кохану&quot;

&quot;Не потрібно зайвих слів&quot;: MELOVIN показав публіці свою &quot;кохану&quot;

&quot;Не потрібно зайвих слів&quot;: MELOVIN показав публіці свою &quot;кохану&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/melovin_official)

Як повідомлялося, раніше Костянтин Бочаров, більш відомий як MELOVIN, рассказал про те, як участь у міжнародному співочому конкурсі Євробачення-2018 вплинуло на його заробіток.

Також ми писали про те, що MELOVIN в кінці серпня презентував у мережі свою нову англомовну пісню "that's Your Role" ("Це твоя роль"), в якій співак трохи відійшов від свого звичного стилю.

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