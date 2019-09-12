"Не можу повірити": Полякова захопила рідкісним фото з чоловіком на святкуванні 15-річчя весілля

Оля Полякова продовжує отримувати сотні привітань! Справа в тому, що вчора, 12 вересня, українська співачка і її чоловік Вадим відзначали важливий ювілей у своїх відносинах - 15 років разом. У зв'язку з цим Полякова залишила чоловікові теплі побажання. А також трохи розгубилася. Раніше Полякова зазначала, що навіть нічого і не запланувала з чоловіком на цю дату. І будь-які припущення святкування були лише здогадками. Але схоже, що Полякова та її чоловік все ж вирішили провести вечір разом!

На своїй сторінці в мережі instagram виконавиця опублікувала парочку фото і відео зі святкування. Полякова лаконічно зазначила - "Їдемо в ресторан".

Далі пішли фото з келихами шампанського. І звичайно ж, в компанії з чоловіком. При цьому для святкування 15-річчя весілля Полякова вибрала міні-сукню чорно-білого забарвлення у дусі CHANEL. Вона доповнила свій образ прикрасами. Волосся завите у великі локони.

Оля Поляква з чоловіком Вадимом на святкуванні 15-ї річниці весілля (фото: instagram.com/polyakovamusic)

“Я зараз перебуваю на святкуванні 15-річчя мого весілля. Я якщо чесно, не можу повірити, як я цього досягла, як досягла... Але ви знаєте, я отримала дуже багато відповідей на моє запитання з приводу мого онлайн-курсу. І це більше 3 тис. відповідей! Ви хочете, щоб я чого-небудь вас навчила...", - коментує одне з відео Полякова.

Зазначимо, що у своїх соцмережах Полякова просить підписників залишати їй запитання, на які ті хочуть отримати відповіді.

Крім того, до цього Оля залишила і побажання чоловікові. За словами Полякової, тільки її чоловік міг так довго її витримати. Також співачка підкреслила, що у відносинах важливі розуміння та підтримка.

“15 нашка! Не можу повірити, що хтось мене витримав стільки часу! Це міг тільки Ти! Терплячий, добрий, сильний, підтримує, хто вірить в мене, у нас, у нашу сім'ю! Це ти - мій тил, моя опора! Ти завжди на моєму боці! Дякую за дітей, вони схожі на тебе і це прекрасно! Немає ніяких секретів сімейного життя, крім любові, розуміння і підтримки! Спасибі!" - пише Полякова

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла, хто в сім'ї годувальник. За словами співачки, далеко не завжди її чоловік утримує всю сім'ю.