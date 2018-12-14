"Не копіюйте її": українська співачка повторила "досягнення" Волочкової

DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Українці закликали дівчину не займатися пародіюванням

Популярна українська співачка Анастасія Кумейко нарвалася на шквал критики від шанувальників за копіювання "досягнення" російської балерини Анастасії Волочкової. Відповідний пост дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, виконавиця проводила час у Римі, в ході якого вирішила сісти на шпагат прямо в автобусі. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

Фото: Кумейко в Римі (instagram.com/anastasia_domination)

"Я вас прошу, не копіюйте її, Волочкову. Краще фото з ліфта", - сказав користувач Володимир Цикилевич.

"Здавалося б, при чому тут Волочкова?" – поцікавився юзер Костянтин Петров.

"Волочкова номер два", - уточнив користувач Свитскевич.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Популярна українська виконавиця і DJ Анастасія Кумейко, яка раніше зізналася, що хоче піти на концерт Валерія Меладзе, поділилася з шанувальниками відвертим фото і розповіла, чому субота є ідеальним днем для гри в "пляшечку".

Нагадаємо, раніше Dj NANA заявила, що завжди звертала увагу на "поганих хлопців" в школі.

Також Dj NANA розповіла, як поборола комплекси.