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"Не копіюйте її": українська співачка повторила "досягнення" Волочкової

Lite » Зірки 14.12.2018 - 14:17
"Не копіюйте її": українська співачка повторила "досягнення" Волочкової
DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Українці закликали дівчину не займатися пародіюванням

Популярна українська співачка Анастасія Кумейко нарвалася на шквал критики від шанувальників за копіювання "досягнення" російської балерини Анастасії Волочкової. Відповідний пост дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, виконавиця проводила час у Римі, в ході якого вирішила сісти на шпагат прямо в автобусі. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

&quot;Не копіюйте її&quot;: українська співачка повторила &quot;досягнення&quot; Волочкової

Фото: Кумейко в Римі (instagram.com/anastasia_domination)

"Я вас прошу, не копіюйте її, Волочкову. Краще фото з ліфта", - сказав користувач Володимир Цикилевич.

"Здавалося б, при чому тут Волочкова?" – поцікавився юзер Костянтин Петров.

"Волочкова номер два", - уточнив користувач Свитскевич.

&quot;Не копіюйте її&quot;: українська співачка повторила &quot;досягнення&quot; Волочкової

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Популярна українська виконавиця і DJ Анастасія Кумейко, яка раніше зізналася, що хоче піти на концерт Валерія Меладзе, поділилася з шанувальниками відвертим фото і розповіла, чому субота є ідеальним днем для гри в "пляшечку".

Нагадаємо, раніше Dj NANA заявила, що завжди звертала увагу на "поганих хлопців" в школі.

Також Dj NANA розповіла, як поборола комплекси.

"Я починаю": Кумейко показала, як виглядає "ідеальний день для поцілунків" "Морозко" на всю голову": Волочкова зганьбилася "голим" шпагатом в снігу
Новини України DJ NANAАнастасия Волочкова
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