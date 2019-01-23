"Не худни вже, досить": новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорює мережу

Шанувальники Насті відзначили, що такий колір їй до лиця
Після пекучих мексиканських канікул, повна сил і енергії, Настя Каменських, яка раніше похвалилася апетитними формами в купальнику, з головою пішла в роботу. Співачка організувала черговий грандіозний промо-тур зі своєю іспаномовною піснею "PELIGROSO" ("Небезпечний").
Так, ще в 2018 році Настя відвідала з новим хітом цілий ряд іспаномовних радіокомпаній США. У новому році Каменських вдалося також потрапити на ефір в компанію "Telemundo" (Маямі, США). Зазначається, що "Telemundo" знаходиться на другому за величиною місці серед іспаномовних телекомунікаційних компаній США.
І все ж, як зазвичай, примітний новий образ Каменських, який вона вибрала для своєї нової поїздки та відвідування "Telemundo".
Так, Настя з'явилася в повітряному літньому платті дуже насиченого рожевого кольору. Крій сукні – легка асиметрія. Воно повністю закриває руки і зону декольте.
Яскрава Настя Каменських в США (фото: instagram.com/kamenskux)
Свій розкішний образ Настя доповнила рудими ботильйонами, довгими золотими сережками.
Каменських у студії "Telemundo" (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники співачки прийшли в захват від її появої нової появи. Багато також похвалили за досягнення.
Настя Каменських у промо-турі по США (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що Настя Каменських увійшла в список найпопулярніших артистів у світі.
Також раніше LITE публікував найгарячіші фото Насті Каменських.
Настя Каменських: цікаві факти біографії