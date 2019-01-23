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"Не худни вже, досить": новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорює мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2019 - 10:02
"Не худни вже, досить": новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорює мережу
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті відзначили, що такий колір їй до лиця

Після пекучих мексиканських канікул, повна сил і енергії, Настя Каменських, яка раніше похвалилася апетитними формами в купальнику, з головою пішла в роботу. Співачка організувала черговий грандіозний промо-тур зі своєю іспаномовною піснею "PELIGROSO" ("Небезпечний").

Так, ще в 2018 році Настя відвідала з новим хітом цілий ряд іспаномовних радіокомпаній США. У новому році Каменських вдалося також потрапити на ефір в компанію "Telemundo" (Маямі, США). Зазначається, що "Telemundo" знаходиться на другому за величиною місці серед іспаномовних телекомунікаційних компаній США.

І все ж, як зазвичай, примітний новий образ Каменських, який вона вибрала для своєї нової поїздки та відвідування "Telemundo".

Так, Настя з'явилася в повітряному літньому платті дуже насиченого рожевого кольору. Крій сукні – легка асиметрія. Воно повністю закриває руки і зону декольте.

Каменських

Яскрава Настя Каменських в США (фото: instagram.com/kamenskux)

Свій розкішний образ Настя доповнила рудими ботильйонами, довгими золотими сережками.

&quot;Не худни вже, досить&quot;: новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорює мережу

Каменських у студії "Telemundo" (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її появої нової появи. Багато також похвалили за досягнення.

  • "Настя не худни вже, вистачить. Ну їх усіх", — зазначає _ivanovagalina.
  • "Дуже красива!" — пише jul280178.
  • "Яскрава і красива!" — погоджується valentinakiriienko.
  • "Настя, ти, як завжди, яскрава", — захоплюється evgenii.varshavskii.
  • "Гарна, молода, талановита, успішна", — пише megageniy.
  • "Колір сукні вам так до лиця", — підкреслює riannalevy.

&quot;Не худни вже, досить&quot;: новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорює мережу

Настя Каменських у промо-турі по США (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських увійшла в список найпопулярніших артистів у світі.

Також раніше LITE публікував найгарячіші фото Насті Каменських.

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