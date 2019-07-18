"Не тільки фото в купальнику": Надя Дорофєєва зізналася, чим їй вигідний Instagram

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва поміркуємо про важливу соціальну місію

Надя Дорофєєва підкреслила, що Instagram дозволяє їй виконувати важливу соціальну місію. Так, за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня, Надя Дорофєєва та Позитив з групи "Время и Стекло" розповіли, як ставляться до соцмереж.

В основному артисти використовують соцмережі, щоб поширювати свою музику. Однак Надя Дорофєєва вважає, що мікроблоги – це не тільки інструмент піару, але й чудовий майданчик для допомоги людям.

"Найкрутіше в соцмережах те, що завдяки їм ти можеш допомогти людям. Ми вже збирали кошти на допомогу дітям, що потребують операції. Саме тому я обожнюю свої сторінки в Instagram і Facebook і кажу всім передплатникам "спасибі" за те, що вони не просто дивляться і лайкають красиві фотографії в купальнику, а дійсно допомагають людям", – зазначила в інтерв'ю каналу "Україна" Надя Дорофєєва.

Але допомагає Надя ще і пухнастим улюбленцям і закликає до цього своїх фоловерів.

"Нещодавно у мене вийшов влог, який називається "ДоДобрые дела". В ньому про те, як ми їздили в притулок для тварин, привезли їм 1000 кг корму. Це було так круто, емоції, які неможливо передати. Я попросила, щоб люди теж робили добрі справи, відзначали мене і за якусь добру справу я зроблю подарунок. Але, зізнаюся, була трохи розчарована, тому що відміток було мало. Будь ласка, подивіться цей влог, відмітьте мене, і я вам подарую щось круте", – пообіцяла Надя Дорофєєва.

DoDo VLOG: #ДОДОБРЫЕ СПРАВИ

Позитив стверджує, що всі артисти повинні використовувати свої мікроблоги в Інтернеті, щоб спонукати людей робити щось хороше. А ще зазначає, що завдяки соцмережам у нього є можливість спілкуватися з публікою, яка його любить і підтримує.

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, Антитіла, НЕАНГЕЛИ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером святкового шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня у рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва підкорила грайливим образом в короткому сарафані. Співачка приміряла яскравий літній наряд!

А до цього в тільнику і трусиках Надя Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки. Співачка приміряла незвичайний, але дуже ефектний лук.