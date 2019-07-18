"Не догуляли": Потап зізнався, куди відвезе Каменських у медовий місяць

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потат відверто зізнався, як шлюб з Настею вплинув на нього

Потап відверто розповів, що змінилося в його житті після одруження з Настею Каменських. Про це учасник групи MOZGI розповів за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня.

Нещодавно країну сколихнула новина про весілля Потапа і Насті Каменських. В інтерв'ю журналістам каналу "Україна" співак зізнався, що з легкістю розлучився з холостяцьким життям:

"Я відчув, що став ще більш незалежним. Як саме? Став незалежним від поглядів і заздрості", – поділився Потап на знімальному майданчику шоу "З Днем народження, Україно!".

Крім того, Потап розповів, як проведе відпустку разом з коханою.

"Ми з Настею не догуляли медовий місяць, поїдемо ще в Європу. Напевно, це буде Італія – адже Настя наполовину італійка... Поїдемо трохи поїсти, попити, відпочити, посміятися – і повернемося в Україну. До речі, я вже встиг відпочити разом з сином – ми літали на вертольоті в Одесу. Ми разом з ним часто влаштовуємо такі "вилазки", тому трохи "розбили" наше літо", – зауважив Потап.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Цікаво, що його колега по групі MOZGI – Дядя Вадя – відпустку проведе виключно в Україні, оскільки, за його словами, саме тут найкращий відпочинок.

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" запалять Тіна Кароль, Олег Винник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а також групи Час і Скло, MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, Антитіла, НЕАНГЕЛИ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня у рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, раніше Потап і Каменських засвітилися в компанії Ліндеманна в Празі. Зіркова пара разом з друзями відвідали концерт гурту Rammstein.

Раніше Каменських у білизні і панчохах порадувала Потапа приємною новиною. Співачка засвітила пікантне постільна фото.