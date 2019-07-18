ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Не догуляли": Потап зізнався, куди відвезе Каменських у медовий місяць

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 12:31
"Не догуляли": Потап зізнався, куди відвезе Каменських у медовий місяць
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потат відверто зізнався, як шлюб з Настею вплинув на нього

Потап відверто розповів, що змінилося в його житті після одруження з Настею Каменських. Про це учасник групи MOZGI розповів за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня.

Нещодавно країну сколихнула новина про весілля Потапа і Насті Каменських. В інтерв'ю журналістам каналу "Україна" співак зізнався, що з легкістю розлучився з холостяцьким життям:

"Я відчув, що став ще більш незалежним. Як саме? Став незалежним від поглядів і заздрості", – поділився Потап на знімальному майданчику шоу "З Днем народження, Україно!".

Крім того, Потап розповів, як проведе відпустку разом з коханою.

"Ми з Настею не догуляли медовий місяць, поїдемо ще в Європу. Напевно, це буде Італія – адже Настя наполовину італійка... Поїдемо трохи поїсти, попити, відпочити, посміятися – і повернемося в Україну. До речі, я вже встиг відпочити разом з сином – ми літали на вертольоті в Одесу. Ми разом з ним часто влаштовуємо такі "вилазки", тому трохи "розбили" наше літо", – зауважив Потап.

&quot;Не догуляли&quot;: Потап зізнався, куди відвезе Каменських у медовий місяць

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Цікаво, що його колега по групі MOZGI – Дядя Вадя – відпустку проведе виключно в Україні, оскільки, за його словами, саме тут найкращий відпочинок.

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" запалять Тіна Кароль, Олег Винник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а також групи Час і Скло, MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, Антитіла, НЕАНГЕЛИ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня у рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, раніше Потап і Каменських засвітилися в компанії Ліндеманна в Празі. Зіркова пара разом з друзями відвідали концерт гурту Rammstein.

Раніше Каменських у білизні і панчохах порадувала Потапа приємною новиною. Співачка засвітила пікантне постільна фото.

Щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги "Не впізнати": Настя Каменських з новою зачіскою підкорила оригінальним образом
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся