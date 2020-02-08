Називали трансвеститом: Alyosha поділилася болючими спогадами

В ексклюзивній розмові з журналістами програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» популярна українська співачка Alyosha розповіла, чому готова експериментувати з власним іміджем, але не з музикою, і зізналася, які скандали з минулого досі пам'ятає. Відзначимо, що на даний момент Alyosha і Влад Дарвін активно готуються до концерту, напередодні якого презентували кліп на пісню «Торнадо». Зйомки кліпу проходили в пустелі ОАЕ.

За минулий рік співачка встигла спробувати на собі усі кольори волосся, і врешті зупинилась на рудому. Експериментувати з іміджем співачці легко, проте в музиці, зізнається – все набагато складніше.

«Якщо це конкретно моє тіло і моє волосся, то музика потрапляє до тисяч людей і яку музику робити – тут вже команда ціла приймає рішення. І досить складно знайти якийсь компроміс», – розповіла Alyosha в ефірі «Ранку з Україною».

Попри всі експерименти з зовнішністю, головним інформаційним приводом для артистки залишається її творчість. Щодо артистичного життя і скандалів, то сім’я Alyosha справляє враження зразкової родини: ніяких сімейних сварок на публіці та взагалі ім’я співачки рідко пов’язано з якимись скандалами, проте вона досі пам’ятає, що про неї писали за часів участі у Євробаченні:

«Запам’яталось, коли писали, що я трансвестит, це було під час Євробачення, я вже не пам’ятаю, який портал про це написав. А не так давно хтось написав, що в мене перша дитина від першого шлюбу, і я думаю, наче перший раз у шлюбі й до того ж досі щаслива».

Alyosha - Sweet People (Ukraine) Live 2010 Eurovision Song Contest

За словами зірки, часто плітки з’являються через недосвідчених журналістів і сама співачка стикалася з цим.

«Я так розумію, що приходять на стажування молоді журналісти і починають вигадувати свої історії. Якось така дівчинка запитує у нас із Тарасом: «А Ви би не хотіли одружитись?». Ми так подивились однин на одного і кажемо: «Так, можливо, і ще хочемо двох хлопчиків, і ми знаємо, як їх назвати – Роман і Марко», – сміючись, розповіла співачка в ефірі каналу «Україна».

Зазвичай до кожного такого випадку Alyosha ставиться із гумором, адже на образи в неї немає часу, краще вона проведе його з родиною.

Нагадаємо, раніше Alyosha розповіла про політичні амбіції Тараса Тополі: Став би міністром освіти.