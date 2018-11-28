Названі найбільш високооплачувані знаменитості до 30 років

Колаж РБК-Україна

Першу сходинку посіла молодша сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер

Авторитетний журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років.

Перше місце рейтингу зайняла молодша сестра Кім Кардашьян, американська модель Кайлі Дженнер. 21-річна власниця компанії з виробництва косметики Kylie Cosmetics заробила 166,5 мільйонів доларів за 2017 рік.

Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

На другому місці рейтингу — британський музикант Ед Ширан. Його щорічний дохід склав 110 мільйонів доларів.

Фото: Ед Ширан (instagram.com/edsheeran)

Бразильський футболіст Неймар з французького клубу ПСЖ опинився на третьому місці. За 2017 рік він заробив 90 мільйонів доларів.

Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)

Зазначимо, що четверте і п'яте місця зайняли американська співачка Тейлор Свіфт, а також співак Эйбел Тесфайе з групи The Weeknd. Свіфт заробила 80 мільйонів доларів, Тесфайе — 57 мільйонів.

Шосте місце зайняв баскетболіст Джеймс Харден ($46.4 млн), на сьомому місці - соліст The Chainsmokers Дрю Таггарт ($45.5 млн). Замикають десятку боксер Сауля Альвареса ($44.5 млн), футболіст Дерек Карр ($42.1 млн) і гольфіст Джордан Спить ($41.2 млн).

Рейтинг був складений на основі доходів знаменитостей, з 1 липня 2017 року по 1 червня 2018 року.

Нагадаємо, раніше Forbes назвав саму високооплачувану співачку 2018 року. Так, лідером списку стала Кеті Перрі, яка заробила 83 мільйони доларів. Їй вдалося повернутися на перше місце завдяки 80 концертам у рамках туру Witness: The Tour.

Зазначимо, що був названий найсексуальніший чоловік 2018 року. Журнал People щорічно "призначає" найсексуальнішого чоловіка з 1985 року, коли цей титул вперше дістався акторові Мелу Гібсону. Дворазовими володарями цього почесного статусу в свій час були Джордж Клуні і Бред Пітт.

Ми також писали про те, що був визначений найпопулярніший представник британської королівської сім'ї.

Відео: РБК-Україна