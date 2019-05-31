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"Нав'язування правил - не для мене": Джамала розповіла про виховання сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.05.2019 - 14:57
"Нав'язування правил - не для мене": Джамала розповіла про виховання сина
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поміркувала про те, якою повинна бути любов до дітей

Джамала - успішна співачка і суддя проекту "Голос. Діти", а крім того щаслива дружина і мати маленького сина. Останнім часом артистка стала нерідко показувати в мережі Еміра-Рахмана, якому в березні виповнився один рік. Малюк навіть побував з мамою на зйомках вокального шоу, де посидів у кріслі зіркового тренера і познайомився з колегами Джамали по суддівству. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжним фото з малюком. Хлопчик сидить у неї на руках, а вона зворушливо його цілує.

У підписі до публікації Джамала розповіла, що для неї любов до дитини і про те, як виховує свого маленького непосиду.

"Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність - ось, що я відчуваю", - відверто поділилася співачка.

&quot;Нав'язування правил - не для мене&quot;: Джамала розповіла про виховання сина

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники виконавиці заявили, що вона прекрасна мама, і залишили багато зворушених відгуків.

  • "Який вже дорослий.. красень"
  • "Я так рада, що ви мама. по вам дуже видно як ви любите Емір Рахмана, бажаю вам і вашій родині міцного здоров'я і всього доброго"
  • "Підтримую в кожному слові"
  • "Чудово сказано"
  • "Боже мій, ніжність і тепло віє від вас. Емір так швидко зростає, навіть не помічаєш"
  • "Така тепла фотографія"
  • "Ніжність і неосяжну любов"
  • "Впевнена, ваш син виросте прекрасною людиною і надійним чоловіком! Адже росте він у чудовій атмосфері"
  • "Всеохоплююча любов - ось, що я бачу на цьому фото!"
  • "Синочок так схожий на вас, здоров'я вам"
  • "Які ж ви шалено милі, чудові, дивовижні і чарівні матуся та її маленький синочок"
  • "неможливо дивитися Без розчулення на фотографії, де ви з синочком він буде людиною з великою душею, я впевнена"
  • "Милий дитина!"
  • "О! Саме прийняття виявляє безумовну любов! влучно"

Нагадаємо, Джамала надихнула суперярким образом в стилі тай-дай.

А до цього співачка вперше виступила в Лівані з сольним концертом! Тут Джамала здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.

До речі, Джамала презентувала кліп на пісню Solo, з'явившись у відео в повітряній "зефірній" сукні.

Мама вдома: Осадча без макіяжу зворушила мережу фото з синочком Який дорослий! Щаслива Джамала зворушила фотосетом з синочком
Новини України певецДжамаласын
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