"Нав'язування правил - не для мене": Джамала розповіла про виховання сина

Співачка поміркувала про те, якою повинна бути любов до дітей
Джамала - успішна співачка і суддя проекту "Голос. Діти", а крім того щаслива дружина і мати маленького сина. Останнім часом артистка стала нерідко показувати в мережі Еміра-Рахмана, якому в березні виповнився один рік. Малюк навіть побував з мамою на зйомках вокального шоу, де посидів у кріслі зіркового тренера і познайомився з колегами Джамали по суддівству. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжним фото з малюком. Хлопчик сидить у неї на руках, а вона зворушливо його цілує.
У підписі до публікації Джамала розповіла, що для неї любов до дитини і про те, як виховує свого маленького непосиду.
"Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність - ось, що я відчуваю", - відверто поділилася співачка.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
Підписники виконавиці заявили, що вона прекрасна мама, і залишили багато зворушених відгуків.
Нагадаємо, Джамала надихнула суперярким образом в стилі тай-дай.
А до цього співачка вперше виступила в Лівані з сольним концертом! Тут Джамала здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.
До речі, Джамала презентувала кліп на пісню Solo, з'явившись у відео в повітряній "зефірній" сукні.