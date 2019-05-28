"Навіки твоя": Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото

Настя Каменських продовжує захоплювати шанувальників унікальними фото з однієї з найголовніших подій у своєму житті. Нагадаємо, що Потап і Настя офіційно стали чоловіком і дружиною 23 травня. Пара в один день зізналася шанувальникам у своїх романтичних відносинах, представили один одному відверті зізнання, а також зібрали десятки гостей на закрите торжество в одному з ресторанів під Києвом.

Через день після весілля Потап і Настя Каменських вирушили у весільну подорож. Медовий місяць пара вирішила провести в Туреччині, а саме – одному з найпопулярніших курортів Антальї.

При цьому тепер молодята буквально кожен день показують фанам різні кадри з торжества. Найбільш частіше фото публікує саме Настя.

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала кольорове фото, на якому зображений дуже заковый момент – співачка підходить до свого коханого, який простягнув їй руки на зустріч. Настя щаслива, її обличчя осяває посмішка. Навіть фата на обличчі нареченої не може приховати її щастя від оточуючих.

Потап і Настя під час свого весілля (фото: instagram.com/kamenskux)

"Навіки твоя", - зворушливо підписала фото Каменських. Як зазвичай, співачка супроводила підпис вже кількома знаковими смайликами – мордочкою ведмедика і зображенням діаманта. Адже саме так вони називали один одного – ведмідь і діамант.

Шанувальники Каменських знову прийшли в невимовний захват і буквально засипали свою улюбленицю захопленими коментарями:

Просто таю...

Гарна пара! Дуже рада за вас)

Найкраща пара шоу-бізнесу!

Те почуття, коли наречена дружила з дружиною нареченого))

Фантастичні!

Які ж ви класні!

Така красива, як принцеса з казки!

Ви найкращі!!

Пара року, та й століття теж)

Супер! Така краса! Дуже рада за вас! Ось прям рада, як ніби ви близькі мої. Любові вам, багато-багато років! Щастя!

Боже, ну які солодкі!! Нарешті я побачила приклад для наслідування - сім'ї, любові!

Любові вам. З самого дитинства знав, що Вони будуть разом!

До речі, до цього Настя і Потап вже показували "весільні" фото.

Щасливі Потап і Настя під час весілля

Нагадаємо, раніше сяюча Настя Каменських полонила фото в халаті. Співачка показала лічені години очікування напередодні весілля.

Також до цього Каменських похвалилася апетитними формами в бікіні. Співачка позувала на пляжі в блискучому купальнику оливкового кольору.