Нацвідбір на Євробачення 2019: "ЦеШо" - прогресивні експериментатори нового формату

Відео: ЦеШо / TseSho "Hate"/ Youtube

Неординарні "ЦеШо" - це музично-театральний гурт, соціальний рейв-бенд, який не тільки створює "іншу музику", але і влаштовує яскравий перфоманс на сцені.

Колектив був заснований у 2017 році і складається з п'яти артистів, які мають професійну акторську освіту та закінчили Київський театральний університет ім. Карпенка-Карого: Ігор Митальников, Маруся Іонова, Марічка Штирбулова, Надія Голубцова і Катерина Петрашова. Вони не просто виступають, але і акомпанують собі на віолончелі, мелодиці, контрабасі, акордеоні, ксилофоні, перкусії та саксофоні.

Варто відзначити, що музиканти грають на сцені власного незалежного молодого експериментального "Театру-Пральні" і театрального проекту "Дах", а їх режисер і ідейний натхненник - його керівник та засновник Владислав Троїцький, який відкрив світу прогресивні молоді українські колективи, такі як "ДахаБраха", Dakh Daughters, а також є президентом популярного фестивалю ГогольFest

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

Творчість "ЦеШо" відображає всі проблеми, що існують у сучасному суспільстві, тому не дивно, що конкурсна композиція бенду під назвою Hate зачіпає теми несприйняття та ненависті, які панують в сучасному світі, адже повсюдне невдоволення життям можна легко побачити навіть у соцмережі. За словами музикантів, трек вийшов провокаційним і влучним, тому має знайти відгук у слухачів, адже це животрепетне питання знайоме кожному.

Артисти зізнаються, що рішення взяти участь у Нацвідборі було спонтанним, бо вони хочуть поділитися своїми думками і бути почутими, зробивши власне мистецтво корисним для суспільства. Їх не лякає поняття "не формат", адже в сучасному світі давно стерті грані і він схиляє до експериментів і дає можливості реалізувати щось нове і неординарне.

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

З музикантами завжди на сцені їх особисті талісмани і зменшені копії: п'ять ляльок, одягнених, як вони. Тому у своєму номері вони мають намір, крім усього іншого, використовувати цю "фішку". В інтерв'ю сайту СТБ артисти зазначили, що вперше будуть виступати під "мінус".

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

"Ми вперше будемо грати під мінус і співати тільки наживо. У своїх виступах ми використовуємо ляльок. Ідея ця належить Владу Троїцькому, нашому режисеру. Швидше за все, в номері на Національному відборі ми теж будемо їх використовувати. В групі п'ять чоловік і п'ять ляльок, вони - наші міні-копії, символи наступних поколінь, нас маленьких, тих, хто ми всередині. Крім того, у нас є художники, які працюють з віжуалом", - відкрили завісу таємниці артисти.

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

Незважаючи на молодий "вік", "ЦеШо" встиг прийняти участь у багатьох знакових заходах: ГогольFest, Atlas Weekend, кінофестиваль "Молодість" та міжнародний театральний фестиваль Mitem в Угорщині.

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

Нещодавно музиканти повернулися з туру по Європі і США, де їх відмінно зустрів слухач і глядач, і вони сподіваються, що в Україні на Нацвідборі їх чекає не менш теплий прийом.

Раніше стало відомо про "зліт" позицій України у букмекерських рейтингах, опублікованих на сайті Євробачення 2019.

Нагадаємо, що 22 січня стало відомо про рокіровку в рядах учасників Нацвідбору – місце добровільно вибулої Тетяни Решетняк (TAYANNA) зайняла співачка MARUV (Анна Корсун).

До речі, організатори Нацвідбору на Євробачення 2019 були обурені оголошенням Тетяни Решетняк (TAYANNA) про зняття своєї кандидатури незадовго до старту.