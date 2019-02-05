Нацвідбір на Євробачення 2019: KiRA MAZUR – самобутнє звучання українського фолку

Відео: YouTube/KiRA MAZUR

KiRA MAZUR – це сценічний псевдонім 27-річної співачки, композитора і автора пісень Олени Мазур. Музикою артистка захоплювалася з раннього дитинства. У 5 років вже грала на піаніно і навіть пішла в музичну школу.

У 2014 році вона дебютувала з піснею "Карі очі" в стилі фолк. Співачка зізнається, що після випуску треку її навіть почали називати "ВВ" у спідниці", адже за манерою звучання музика легенд українського року і молодої виконавиці була дуже схожа. Правда, в рідній Україні їй відразу дали зрозуміти, що це не форма, тому вона вирішила спробувати щастя за кордоном.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

У 2015 році співачка розпочала роботу з відомим французьким продюсером і володарем премії Grammy Керредином Солтані, а вже через рік разом вони стали почесними гостями Міжнародного джазового фестивалю "Leopolis Jazz Fest". В цьому ж 2016 році вона випускає кліп на дебютну пісню "Карі очі", який в перший же день потрапив у топ YouTube.

Відео: YouTube/KiRA MAZUR

Крім того, KiRA MAZUR стала музою українського дизайнера Олексія Залевського і навіть створила для нього оригінальний номер на пісню "Мамба", якою супроводжувався показ модельєра на Ukrainian Fashion Week 2017/2018.

Відео: YouTube/KiRA MAZUR

Також екстравагантна экспериментаторша шокувала публіку своєю появою на YUNA-2017 в сукні від Залевського, яка була зроблена з контрацептивів. Але і мета у цього виходу в світ була дуже шляхетною - звернути увагу на проблему епідемії СНДу в нашій країні, і співачці це вдалося.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

У жовтні 2018 року Kira випустила дебютний альбом "Мій Folk", причому зробила це дуже оригінальним чином, встановивши рекорд України – вона стала "Першою співачкою, яка виконала пісню під час стрибка з парашутом" і підкорила висоту 4200 метрів.

"Враження - це вихід з літака! Зробити цей крок, і піти вниз головою зі швидкістю 200 км / год ... Хвилина вільного падіння... І потім ще 4 з парашутом. І весь цей час знаєте що я робила? Співала!" - написала тоді артистка в Instagram.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

Як зізнається сама Кіра, у неї є дивовижна здатність – вгадувати переможця конкурсу Євробачення. Так, вона заздалегідь передбачила тріумф Джамали, Сальвадора Сабрала і Нетты Барзілай.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

На Нацвідборі на конкурс Євробачення 2019 Кіра представить свою пісню "Дихати". Вона розповідає, що спочатку готувала зовсім інший сингл, але її попросила презентувати ще пару варіантів, серед яких і була ця композиція. Варто відзначити, що «Дихати» був спочатку спільним треком співачки з її колегою Анною Сулимою, але потім перетворився на сингл.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

Сама ж артистка характеризує свій твір як атмосферну пісню про кохання з певними нотами революційного настрою.

В інтерв'ю сайту СТБ співачка розповіла трохи про номер, який буде співзвучний з контекстом її композиції.

"Можу сказати, що мій номер можна описати словами: любов, боротьба, войовничість. Але, звичайно, це не описує мій номер належним чином. Тому що дуже важливо, як це виглядає, а не тільки як звучить і які емоції викликає", - зазначає вона.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

KiRA MAZUR зазначає, що їй є, що сказати широкій аудиторії, тому вона хоче подарувати свою творчість слухачеві і бути почутою і зрозумілою.

Нагадаємо, що одні з фаворитів Нацвідбору на Євробачення 2019, гурт KAZKA педставила конкурсну пісню Apart.

До речі, пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019 представили і ще одні учасники - група BAHROMA.

Раніше, фаворитка Нацвідбору на Євробачення 2019 VERA KEKELIA презентувала чуттєву і ритмічну композицію під назвою WOW.