Наталія Могилевська пообіцяла поголитися налисо, якщо програє парі

Популярна українська співачка Наталія Могилевська нещодавно зізналася, що на карантині набрала 10 зайвих кілограмів . Зірка готова на багато що, щоб від них позбутися - навіть позбутися волосся! Так, артистка уклала сміливе парі з фітнес-тренером Анітою Луценко.

Наталя поставила перед собою мету - до 26 червня схуднути на 4 кілограми. Для цього вона приєдналася до челенджу, який влаштувала Аніта Луценко. Якщо ж співачці не вдасться це зробити - вона поголиться налисо!

У своєму акаунті 45-річна Могилевська виклала спільне фото з Луценко і публічно заявила, що приймає умови челенджу.

Наталія Могилевська уклала суперечку про схуднення з Анітою Луценко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Гаразд, жарти в сторону! Буду чи не буду голитися налисо? Якщо до 26 червня не скину 4 кг, то буду голитися налисо. Приєднуюся до челенджу #26июнязубдаю. Аніта обіцяла стрибнути з парашутом, Даніель Салем, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні, а я - поголитися налисо. Дуже важливо зараз стежити за моїми Stories. Вже завтра покажу, з якої ваги стартую. Для тих, хто з якоїсь неймовірної причини не чув про Аніту Луценко - розповідаю! Аніта - тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі", автор книги про здорове схуднення "Ти просто WOW". Багаторазова чемпіонка України та Європи з аеробіки та фітнесу. Аніта, як же добре, що ти не стала юристом. Дуже шкода, що тобі довелося зламати ногу, щоб знайти своє покликання. Хоча ні ... не шкода", - написала артистка.

До слова, співачка вже встигла пожартувати про своє сміливе парі. Вона опублікувала знімок, на якому постала з лисою головою - ймовірно, підправлений за допомогою фотошопу. Несподіваний кадр викликав бурхливу реакцію у шанувальників.

Наталія Могилевська шокувала фанатів лисою головою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)