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Наталія Могилевська пообіцяла поголитися налисо, якщо програє парі

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Четвер 03 червня 2021 12:32
Наталія Могилевська пообіцяла поголитися налисо, якщо програє парі Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська співачка Наталія Могилевська нещодавно зізналася, що на карантині набрала 10 зайвих кілограмів. Зірка готова на багато що, щоб від них позбутися - навіть позбутися волосся! Так, артистка уклала сміливе парі з фітнес-тренером Анітою Луценко.

Про умови суперечки виконавиця розповіла у своєму Instagram.

Наталя поставила перед собою мету - до 26 червня схуднути на 4 кілограми. Для цього вона приєдналася до челенджу, який влаштувала Аніта Луценко. Якщо ж співачці не вдасться це зробити - вона поголиться налисо!

У своєму акаунті 45-річна Могилевська виклала спільне фото з Луценко і публічно заявила, що приймає умови челенджу.

Наталія Могилевська пообіцяла поголитися налисо, якщо програє парі

Наталія Могилевська уклала суперечку про схуднення з Анітою Луценко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Гаразд, жарти в сторону! Буду чи не буду голитися налисо? Якщо до 26 червня не скину 4 кг, то буду голитися налисо. Приєднуюся до челенджу #26июнязубдаю. Аніта обіцяла стрибнути з парашутом, Даніель Салем, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні, а я - поголитися налисо. Дуже важливо зараз стежити за моїми Stories. Вже завтра покажу, з якої ваги стартую. Для тих, хто з якоїсь неймовірної причини не чув про Аніту Луценко - розповідаю! Аніта - тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі", автор книги про здорове схуднення "Ти просто WOW". Багаторазова чемпіонка України та Європи з аеробіки та фітнесу. Аніта, як же добре, що ти не стала юристом. Дуже шкода, що тобі довелося зламати ногу, щоб знайти своє покликання. Хоча ні ... не шкода", - написала артистка.

До слова, співачка вже встигла пожартувати про своє сміливе парі. Вона опублікувала знімок, на якому постала з лисою головою - ймовірно, підправлений за допомогою фотошопу. Несподіваний кадр викликав бурхливу реакцію у шанувальників.

Наталія Могилевська пообіцяла поголитися налисо, якщо програє парі

Наталія Могилевська шокувала фанатів лисою головою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

  • Супер!!! Красиво! Будете з Ямою на одній хвилі!
  • Погарячкували....думаю Наташа не здасться!
  • Все і відразу, обнулилася
  • Шок контент, але ви і так красива
  • Не може бути. Хоча дуже красива форма голови і з нею можна все
  • Та ні, Наташа, ви боєць, ви переможете. Хоча....красу нічим не зіпсуєш, навіть відсутністю волосся.
  • Це дуже шикарно!!!
  • Все одно красуня
  • -4 кг за три тижні - це більш ніж реально! Буде до пляжу шикарна фігура!
  • Блін, краще скинь ті 4 кг
  • Ні, ні в якому разі не здаватися!!!

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська вперше розкрила правду про своє походження.

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