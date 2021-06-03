Наталія Могилевська пообіцяла поголитися налисо, якщо програє парі
Популярна українська співачка Наталія Могилевська нещодавно зізналася, що на карантині набрала 10 зайвих кілограмів. Зірка готова на багато що, щоб від них позбутися - навіть позбутися волосся! Так, артистка уклала сміливе парі з фітнес-тренером Анітою Луценко.
Про умови суперечки виконавиця розповіла у своєму Instagram.
Наталя поставила перед собою мету - до 26 червня схуднути на 4 кілограми. Для цього вона приєдналася до челенджу, який влаштувала Аніта Луценко. Якщо ж співачці не вдасться це зробити - вона поголиться налисо!
У своєму акаунті 45-річна Могилевська виклала спільне фото з Луценко і публічно заявила, що приймає умови челенджу.
Наталія Могилевська уклала суперечку про схуднення з Анітою Луценко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Гаразд, жарти в сторону! Буду чи не буду голитися налисо? Якщо до 26 червня не скину 4 кг, то буду голитися налисо. Приєднуюся до челенджу #26июнязубдаю. Аніта обіцяла стрибнути з парашутом, Даніель Салем, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні, а я - поголитися налисо. Дуже важливо зараз стежити за моїми Stories. Вже завтра покажу, з якої ваги стартую. Для тих, хто з якоїсь неймовірної причини не чув про Аніту Луценко - розповідаю! Аніта - тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі", автор книги про здорове схуднення "Ти просто WOW". Багаторазова чемпіонка України та Європи з аеробіки та фітнесу. Аніта, як же добре, що ти не стала юристом. Дуже шкода, що тобі довелося зламати ногу, щоб знайти своє покликання. Хоча ні ... не шкода", - написала артистка.
До слова, співачка вже встигла пожартувати про своє сміливе парі. Вона опублікувала знімок, на якому постала з лисою головою - ймовірно, підправлений за допомогою фотошопу. Несподіваний кадр викликав бурхливу реакцію у шанувальників.
Наталія Могилевська шокувала фанатів лисою головою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
- Супер!!! Красиво! Будете з Ямою на одній хвилі!
- Погарячкували....думаю Наташа не здасться!
- Все і відразу, обнулилася
- Шок контент, але ви і так красива
- Не може бути. Хоча дуже красива форма голови і з нею можна все
- Та ні, Наташа, ви боєць, ви переможете. Хоча....красу нічим не зіпсуєш, навіть відсутністю волосся.
- Це дуже шикарно!!!
- Все одно красуня
- -4 кг за три тижні - це більш ніж реально! Буде до пляжу шикарна фігура!
- Блін, краще скинь ті 4 кг
- Ні, ні в якому разі не здаватися!!!
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська вперше розкрила правду про своє походження.