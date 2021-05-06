Наталя Могилевська поділилася своїм улюбленим рецептом швидкого сніданку

Наталя Могилевська - справжня господиня. Так, на Великдень співачка сама пекла паски, а заодно і поділилася рецептом сирної паски з шанувальниками. Тепер же артистка розповіла, який у неї улюблений сніданок, який можна легко і швидко приготувати.

Наталя опублікувала затишне фото, на якому зображена на терасі свого заміського будинку на Осокорках. Зірка сидить за столиком і працює за ноутбуком, загорнувшись в теплий плед.

В руках вона тримає склянку зі своїм сніданком, а в роті - ложку.

Наталя Могилевська запропонувала рецепт корисного сніданку з насінням чіа (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська поділилася секретами приготування швидкого сніданку з насінням чіа.

Швидкий сніданок від Наталії Могилевської:

1-1, 5 столові ложки чіа залити 150 мл гречаним молоком (можна будь-яким, але я люблю найбільше гречаним). Відразу перемішати і повторити цю дію ще через хвилин 5, тому що чіа склеюється і утворює згустки.



Додати підсолоджувач, яким ви користуєтеся. Хтось стевією, хтось просто цукром, а я найбільше люблю сироп агави, який не має специфічного присмаку.



Далі в цю основу можна додавати будь-які ягоди, віддаю перевагу лохині або полуниці, але найсмачніше це сезонні персики. У липні смачніше нічого немає. Сезонні персики і сезонна голубка - ось це найкраще поєднання! А так я знаю люди люблять додавати банан, будь-які фрукти, будь-які ягоди. Пробуйте за смаком.

Це буде ваш власний корисний сніданок, так як в насінні чіа міститься дуже багато білка, Омега-3, Омега-6, вітаміни А, Е, С. Все, що потрібно дівчаткам для молодості і здоров'я!



Найголовніше - почекати мінімум 30-40 хвилин. Кращий варіант рецепта - закинути все це з вечора, а вранці з'їсти. Головне, не холодним.