Наталя Могилевська без макіяжу показала свій улюблений вишуканий сніданок в Одесі

Примітно, що співачка позує без макіяжу

Наталья Могилевская продолжает гастролировать по Украине со своим долгожданным масштабным сольным концертом. Так, недавно прошел ее концерт в Киеве. К слову, Могилевская даже приоткрыла "занавес" и показала зрителям программы "Світське життя" c Катей Осадчей, как именно проходит ее активная подготовка к сольнику.

Буквально сразу же после столичного выступления Могилеская отправилась в другие города. В частности, состоялся ее концерт в Одессе. При этом после насыщенного дня Наталья Могилевская решила провести себе "день тишины" и поделилась со своими поклонниками некоторыми моментами. К примеру, Могилевская показала свой любимый завтрак в Одессе. Следует отметить, достаточно изысканный.

Так, на опубликованных в сети instagram снимках Наталья позирует в роскошном ресторане. На ее столике видим устрицы, бокал шампанского, различные овощи, а также булочки.

"Мой любимый завтрак в Одессе. Сегодня день отдыха. Все устали очень...

Завтра Николаев" — подписала снимки Наталья Могилевская.

Отметим, что ее концерт в Николаеве должен состоятся вечером 11 марта.

Могилевская во время отдыха в Одессе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники украинской исполнительницы также поспешил оставить свои комментарии под ее новыми фото. Некоторые шутили, но многие оставили отзывы о прошедших концертах, а также советовали певице отдохнуть и беречь силы.

"Обыкновенный завтрак каждого украинца)) Представляю себе какой обед"

"Супер! Я тоже люблю устрицы, мы их часто едим на обед с сырой рыбой, в Италии ее делают очень вкусно"

"Красивые фото"

"Чудовий ранок..."

"Наташенька! Вы прелесть! Обожаем Вас! Удачи Вам! Энергии и вдохновения!"

"Концерт в Кременчуге просто на одном дыхании! Море эмоций!!! Спасибо"

"Без макияжа вы намного привлекательней. Здоровая пища, танцы и как результат - вы в хорошей форме"

"Наташа, труд артиста - это очень тяжелый труд, постоянные гастроли, недосып, стресс.... Вы дарите людям тепло и радость ,а это много стоит! Спасибо, обязательно отдыхайте. Ты нам нужна! Твой труд бесценный!"

Напомним, ранее Наталья Могилевская восхитила появлением в "голом" платье.

Также до этого Могилевская похвасталась стильным нарядом с леопардовым принтом.