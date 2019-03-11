Наталя Могилевська без макіяжу показала свій улюблений вишуканий сніданок в Одесі

Примітно, що співачка позує без макіяжу
Наталья Могилевская продолжает гастролировать по Украине со своим долгожданным масштабным сольным концертом. Так, недавно прошел ее концерт в Киеве. К слову, Могилевская даже приоткрыла "занавес" и показала зрителям программы "Світське життя" c Катей Осадчей, как именно проходит ее активная подготовка к сольнику.
Буквально сразу же после столичного выступления Могилеская отправилась в другие города. В частности, состоялся ее концерт в Одессе. При этом после насыщенного дня Наталья Могилевская решила провести себе "день тишины" и поделилась со своими поклонниками некоторыми моментами. К примеру, Могилевская показала свой любимый завтрак в Одессе. Следует отметить, достаточно изысканный.
Так, на опубликованных в сети instagram снимках Наталья позирует в роскошном ресторане. На ее столике видим устрицы, бокал шампанского, различные овощи, а также булочки.
"Мой любимый завтрак в Одессе. Сегодня день отдыха. Все устали очень...
Завтра Николаев" — подписала снимки Наталья Могилевская.
Отметим, что ее концерт в Николаеве должен состоятся вечером 11 марта.
Могилевская во время отдыха в Одессе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники украинской исполнительницы также поспешил оставить свои комментарии под ее новыми фото. Некоторые шутили, но многие оставили отзывы о прошедших концертах, а также советовали певице отдохнуть и беречь силы.
Напомним, ранее Наталья Могилевская восхитила появлением в "голом" платье.
Также до этого Могилевская похвасталась стильным нарядом с леопардовым принтом.