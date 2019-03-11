Наталя Могилевська без макіяжу показала свій улюблений вишуканий сніданок в Одесі

Примітно, що співачка позує без макіяжу
Наталя Могилевська продовжує гастролювати по Україні зі своїм довгоочікуваним масштабним сольним концертом. Так, нещодавно пройшов її концерт у Києві. До речі, Могилевська навіть відкрила "завісу" і показала глядачам програми "Світське життя" з Катею Осадчою, як саме проходить її активна підготовка до сольнику.
Буквально відразу ж після столичного виступу Могилеская вирушила в інші міста. Зокрема, відбувся її концерт в Одесі. При цьому після насиченого дня Наталя Могилевська вирішила провести собі "день тиші" і поділилася зі своїми шанувальниками деякими моментами. Приміром, Могилевська показала свій улюблений сніданок в Одесі. Слід зазначити, досить вишуканий.
Так, на опублікованих в мережі instagram знімках Наталія позує в розкішному ресторані. На її столику бачимо устриці, келих шампанського, різні овочі, а також булочки.
"Мій улюблений сніданок в Одесі. Сьогодні день відпочинку. Всі втомилися дуже...
Завтра Миколаїв" — підписала знімки Наталя Могилевська.
Зазначимо, що її концерт в Миколаєві повинен відбудуться увечері 11 березня.
Могилевська під час відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники української виконавиці також поспішив залишити свої коментарі під її новими фото. Деякі жартували, але багато хто залишили відгуки про минулі концерти, а також порадили співачці відпочити та берегти сили.
Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні.
Також до цього Могилевська похвалилася стильним вбранням з леопардовим принтом.