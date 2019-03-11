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Наталя Могилевська без макіяжу показала свій улюблений вишуканий сніданок в Одесі

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2019 - 12:26
Наталя Могилевська без макіяжу показала свій улюблений вишуканий сніданок в Одесі
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Примітно, що співачка позує без макіяжу

Наталя Могилевська продовжує гастролювати по Україні зі своїм довгоочікуваним масштабним сольним концертом. Так, нещодавно пройшов її концерт у Києві. До речі, Могилевська навіть відкрила "завісу" і показала глядачам програми "Світське життя" з Катею Осадчою, як саме проходить її активна підготовка до сольнику.

Буквально відразу ж після столичного виступу Могилеская вирушила в інші міста. Зокрема, відбувся її концерт в Одесі. При цьому після насиченого дня Наталя Могилевська вирішила провести собі "день тиші" і поділилася зі своїми шанувальниками деякими моментами. Приміром, Могилевська показала свій улюблений сніданок в Одесі. Слід зазначити, досить вишуканий.

Так, на опублікованих в мережі instagram знімках Наталія позує в розкішному ресторані. На її столику бачимо устриці, келих шампанського, різні овочі, а також булочки.

"Мій улюблений сніданок в Одесі. Сьогодні день відпочинку. Всі втомилися дуже...
Завтра Миколаїв" — підписала знімки Наталя Могилевська.

Зазначимо, що її концерт в Миколаєві повинен відбудуться увечері 11 березня.

Могилевська під час відпочинку в Одесі

Могилевська під час відпочинку в Одесі

Могилевська під час відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники української виконавиці також поспішив залишити свої коментарі під її новими фото. Деякі жартували, але багато хто залишили відгуки про минулі концерти, а також порадили співачці відпочити та берегти сили.

  • "Звичайний сніданок кожного українця)) Уявляю собі який обід"
  • "Супер! Я теж люблю устриці, ми їх часто їмо на обід з сирою рибою, в Італії її роблять дуже смачно"
  • "Гарні фото"
  • "Чудовий ранок..."
  • "Наталочко! Ви принадність! Любимо Вас! Удачі Вам! Енергії та натхнення!"
  • "Концерт в Кременчуці просто на одному диханні! Море емоцій!!! Спасибі"
  • "Без макіяжу ви набагато привабливіша. Здорова їжа, танці і як результат - ви в хорошій формі"
  • "Наташа, праця артиста - це дуже важка праця, постійні гастролі, недосипання, стрес.... Ви даруєте людям тепло і радість ,а це багато вартує! Спасибі, обов'язково відпочивайте. Ти нам потрібна! Твоя праця безцінна!"

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні.

Також до цього Могилевська похвалилася стильним вбранням з леопардовим принтом.

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Новини України Наталя Могилевська
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