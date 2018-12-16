"Настя, не одягай цей парик": Каменських здивувала фанатів образом блондинки

Співачка показала фотографію з білим волоссям
Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, здивувала шанувальників несподіваним чином. Артистка опублікувала селфі на своїй сторінці в Instagram, де вона постала з іншим кольором волосся. Для фанатів новий імідж виконавиці став сюрпризом.
Зазначимо, що Настя одягнена у вбрання з пір'я з глибоким декольте, яке вигідно підкреслює груди, а її волосся стали світлим. Артистка в руках тримає телефон, яким себе і фотографує.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Після публікації фото, реакція фанатів не змусила себе чекати. Одні вважають, що Насті йде новий образ, інші впевнені, що вона повинна залишатися брюнеткою.
"Красива зовнішність часто приховує внутрішню смуток смуток і самотність душевний смуток, сподіваюся, Настя у тебе все в точності навпаки", - написав alex_solne4nirezh
"Темнішою набагато краще", - зазначила ekaterinahramchenkova.
"Негарно. Старить. Видно що перуку", - прокоментувала tatiananu2015.
"Настя не одягай більше цей парик, він тобі не йде, ти красива брюнетка, от і будь нею!!!" - вважає nadiianikulina.
"Шо за Бейонсе?" - запитав hy.ml
"Здалеку схожа на Оксану Марченко", - вважає tanya.mihaylova86.
"Вас такий колір не прикрашає", - написала gmmdjgis4783.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Читайте також Каменських в новому образі Клеопатри захопила шанувальників.