"Настя, не одягай цей парик": Каменських здивувала фанатів образом блондинки

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала фотографію з білим волоссям

Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, здивувала шанувальників несподіваним чином. Артистка опублікувала селфі на своїй сторінці в Instagram, де вона постала з іншим кольором волосся. Для фанатів новий імідж виконавиці став сюрпризом.

Зазначимо, що Настя одягнена у вбрання з пір'я з глибоким декольте, яке вигідно підкреслює груди, а її волосся стали світлим. Артистка в руках тримає телефон, яким себе і фотографує.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Після публікації фото, реакція фанатів не змусила себе чекати. Одні вважають, що Насті йде новий образ, інші впевнені, що вона повинна залишатися брюнеткою.

"Красива зовнішність часто приховує внутрішню смуток смуток і самотність душевний смуток, сподіваюся, Настя у тебе все в точності навпаки", - написав alex_solne4nirezh

"Темнішою набагато краще", - зазначила ekaterinahramchenkova.

"Негарно. Старить. Видно що перуку", - прокоментувала tatiananu2015.

"Настя не одягай більше цей парик, він тобі не йде, ти красива брюнетка, от і будь нею!!!" - вважає nadiianikulina.

"Шо за Бейонсе?" - запитав hy.ml

"Здалеку схожа на Оксану Марченко", - вважає tanya.mihaylova86.

"Вас такий колір не прикрашає", - написала gmmdjgis4783.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

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