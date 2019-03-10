Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і показала форми в бікіні

Гарячий знімок співачки порівняли з схожим відвертим кадром Анни Сєдокової

Украинская певица Настя Каменских, хорошо известная под творческим псевдонимом NK, которая оправилась в Шарм-эш-Шейх с концертами, а также успела похвастаться фото в бикини, решила еще больше заинтриговать поклонников и поделилась парочкой горячих снимков из Египта. В Instagram-"сториз" артистка опубликовала новую порцию жарких фото.

На одном из кадров Настя в боди с леопардовым принтом запечатлена в постели. Она приняла соблазнительную позу, не упустив возможности продемонстрировать свои аппетитные ягодицы.

Кстати, пикантный снимок Каменских поклонники успели сравнить с похожей откровенной фотографией Анны Седоковой, вызвавшей бурные обсуждения в сети.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также звезда показала селфи в миниатюрном бикини. Кадр был сделан в гостиничном номере, а сама Настя с удовольствием позировала у зеркала, запечатлев во всей красе свои пышные формы.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Чуть позже она опубликовала несколько коротких видео, на которых видны городские пейзажи с высоты птичьего полета. Можно предположить что певица отправилась в захватывающее воздушное путешествие на вертолете и не упустила возможности поделиться увиденным с поклонниками.

Вид на город с высоты (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских раззадорила сеть фотосессией в откровенных образах. Так, на одном из снимков она красуется в коротком топе и трусиках нежно-розового цвета.

К слову, Настя Каменских объявила о наборе участников в свою творческую команду и пообещала, что вместе с профессионалами и специалистами своего дела нацелена идти на "Грэмми".

Видео: РБК-Украина